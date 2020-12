Na drsný zákrok policie, která měla po údajně již čtvrtém úniku nebezpečných chemikálií do řeky Bečvy, si stěžuje ředitel čističky v Rožnově pod Radhoštěm poté, co pětici pracovníků odvezla policie k výslechu a další pracovník, vedoucí provozu čističky si v úterý sáhl na život. Na napjatou situaci upozornil server Novinky s odvoláním na Právo.

Policisté je „odvedli neznámo kam“

„Policisté nám, neznámo kam, odvedli pět našich pracovníků, někteří byli ze směny u čistírny odpadních vod, další z laboratoře,“ řekl Právu ředitel společnosti Energoaqua Oldřich Havelka.

Podle něj navíc k další otravě vůbec nedošlo, protože rybky pravděpodobně uhynuly kvůli nedostatku kyslíku při výměně vody v lagunách. „(...) protože jsme čistou vodu z nich vypustili a znovu napouštěli neutralizovanou vodu, tedy vodu bez kyslíku. Při tomto procesu v lagunách zůstalo ještě několik kusů drobných rybek,“ uvedl rovněž pro zmíněný deník.

Zaměstnanec společnosti si vzal život

Situace je navíc tím vyhrocenější, že byl bez známek života nalezen vedoucí provozu společnosti, který měl spáchat sebevraždu. „Je to tragédie. Byl to velmi citlivý člověk, introvert. Všechno si nosil v sobě. Nezvládl zřejmě ten tlak okolo, ale pravý důvod neznáme. Všichni ve firmě čteme pořád dokola, co je v případě kontaminace Bečvy nového. Není to pro nás jednoduché,“ řekl Právu Havelka.

Policie: Jen jsme je vyslechli

Mluvčí Krajského ředitelství policie Lenka Javorková zásah policie i neštěstí v Rožnově potvrdila. „Převezli jsme je pouze na služebnu k podání výpovědí,“ uvedla s tím, že může rovněž potvrdit výjezd policejní hlídky do Rožnova k nahlášenému úmrtí.

To nejhorší přišlo v září

Nejhorší z havárií postihla Bečvu pod Valašským Meziříčím v září a zasáhla tok až po Přerov. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb. Další tři údajné úniky cizorodých látek do řeky následovaly v dalších týdnech, poslední ve středu.

Viník největší havárie zatím nebyl odhalen. Kvůli únikům různých látek do Bečvy kontroluje Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) nyní 15 firem. Je mezi nimi i valašskomeziříčská chemička DEZA, řekl ve středu novinářům ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). V září řeku otrávil kyanid, což podle Brabce ověřilo několik laboratoří.