Do Bečvy ve Valašském Meziříčí-Juřince opět unikla neznámá látka. Nahlášen je úhyn ryb, avšak pouze v jednotkách kusů, řekla ve středu ČTK mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Radka Nastoupilová. Podle starosty Valašského Meziříčí Roberta Stržínka (ANO) je však možné, že nejde o otravu. Ministr životního prostředí Richard Brabec zmínil, že je to „šílené“. ČIŽP kvůli únikům kontroluje 15 firem včetně chemičky DEZA z koncernu Agrofert. Tu přitom z vyšetřování dříve vyřadila.

„Pod juřinským mostem došlo k úniku neznámé hustější bezbarvé látky. Na místě jsou hasiči ze stanice Valašské Meziříčí, jel tam i chemik ze stanice Zlín. Společně se zástupci chemické laboratoře z Frenštátu pod Radhoštěm odebírají na místě vzorky. Provádíme i měření Ramanovým spektrometrem. Nachází se tam i nějaké mrtvé ryby,“ řekla ČTK mluvčí hasičů Lucie Javoříková. Pěna podle ní na hladině řeky nyní není.

Událost ČIŽP nahlásil vodoprávní úřad kolem 09:30. „Na místo ihned vyjeli inspektoři z oblastních inspektorátů z Brna a Olomouce,“ uvedla Nastoupilová.

Od září jde o čtvrtý případ znečištění řeky

Podle zprávy města látka do řeky unikla z výpusti pod mostem na pravém břehu řeky, která vede z areálu bývalé Tesly Rožnov pod Radhoštěm. Stržínek dnes ČTK řekl, že mrtvých ryb bylo jen pár. „Podle místních rybářů jsou mrtvé již několik dní,“ uvedl starosta.

Ryby se podle něj zřejmě neotrávily v Bečvě, je možné, že důvodem byla změna technologického procesu v rožnovské čistírně odpadních vod, několik ryb poté mohlo uhynout a již mrtvé se mohly kanálem dostat do Bečvy. Město však lidem důrazně doporučuje, aby až do odvolání nevstupovali do řeky, nekoupali zvířata a neodebírali vodu od mostu do místní části Juřinka směrem dále po toku řeky.

Bečvu bude řešit i ombudsman Křeček

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček se začne zabývat postupem úřadů, které se podílejí na řešení případů úniků nebezpečných látek do řeky Bečvy. Obrátí se proto na příslušné orgány s žádostí o vyjádření. V tiskové zprávě to ve středu uvedla mluvčí ombudsmana Iva Hrazdílková.

„Opakující se úniky závadných látek do Bečvy indikují, že v dotčené lokalitě je stále něco špatně. Vyvstává tak otázka, zda správní orgány v dané věci dostatečně využily všech pravomocí, které jim právní předpisy k řešení takové ekologické havárie dávají,“ uvedl Křeček.

S žádostí o vyjádření se obrátí především na Českou inspekci životního prostředí a vodoprávní úřady. Bude se zajímat, jak fungovala součinnost jednotlivých správních orgánů, které se na řešení kauzy podílejí.

„Už první zpráva v září o úniku nebezpečných látek do Bečvy mne zasáhla, jako snad každého v zemi. Nejen jako ombudsman, ale i jako aktivní rybář jsem byl otřesen závažností a rozsahem vzniklé situace,“ uvedl Křeček.

Brabec rezignovat odmítá

Kvůli únikům různých látek do Bečvy kontroluje ČIŽP nyní 15 firem. Je mezi nimi i valašskomeziříčská chemička DEZA, řekl dnes novinářům ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Další kontroly chystá podle náměstkyně hejtmana Hany Ančincové (Piráti) krajský úřad, a to v podniku DEZA i firmě Energoaqua, která zajišťuje čištění odpadních vod z areálu bývalé Tesly Rožnov pod Radhoštěm.

Protest proti postupu ministerstva životního prostředí v případu otravy Bečvy (2.12.2020) | Blesk: Andrea Ulagová

Deník Referendum v úterý minulý týden uvedl, že se v den zářijové otravy Bečvy v chemičce DEZA, která patří do holdingu Agrofert, stala havárie. Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka následně řekl ČTK, že 20. září se v DEZE stala provozní událost, která neměla charakter havárie a z podstaty nemohla být příčinou otravy ryb v Bečvě. Brabec dnes řekl, že o události nevěděl a nevěděla o ní ani ČIŽP. „Určitě tu informaci měla dostat. Není to dobře. Zjistil jsem to z médií,“ uvedl ministr. Rezignovat odmítá

Zásah v Hranicích

Hasiči ve středu také zasahovali v řece Bečvě v Hranicích na Přerovsku kvůli výskytu neznámé zpěněné látky. Postavili zde norné stěny. S největší pravděpodobností má zpěněná voda souvislost s pracemi na řece, řekla ČTK mluvčí hasičů Lucie Balážová. Vyplývá to i ze zkušeností rybářů a hasičů. Zásah hasičů by tak neměl souviset ani s dnešním únikem neznámé látky ve Valašském Meziříčí.

„Zasahujeme v Hranicích na řece Bečvě, kde byl nahlášen výskyt neznámé zpěněné látky. Postavili jsme norné stěny, díky nimž jsme pěnu zachytili, odebrali jsme vzorky a monitorujeme tok. Uhynulé ryby nalezeny nebyly. Zpěněná voda nejspíše souvisí s pracemi na řece,“ uvedla mluvčí hasičů.

Podotkla, že o situaci byli informováni starostové obcí po i proti proudu řeky v Olomouckém kraji a všechny dotčené úřady. „Odebrané vzorky budou předány laboratoři do Frenštátu pod Radhoštěm,“ doplnila mluvčí.

Předchozí případ prokázal ve vodě nikl

V daném místě se objevila v řece také minulé úterý pěna. Rozbory poté prokázaly zvýšené množství dusitanového dusíku, úhyny ryb ani jiných živočichů však tehdy nebyly potvrzeny. Na stejném místě se hladina řeky zpěnila také koncem října. Výsledky rozborů prokázaly ve vodě zvýšený výskyt niklu, který není podle ČIŽP pro člověka významně toxický.

Řeka je mrtvá na 40 kilometrech toku

Policie i Brabec označili už dříve kanál vedoucí z továrního areálu v Rožnově pod Radhoštěm za možný zdroj zářijové havárie, kdy do řeky unikly kyanidy. Kyanid vypustil do Bečvy neznámý pachatel 20. září, případ vyšetřují vsetínští kriminalisté.

Závažná ekologická havárie postihla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Podle odborníků kyanid poškodil celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy na zhruba 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři více než 40 tun ryb.