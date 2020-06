O Česku se často hovoří jako o popelnici Evropy. Je to zejména ve vztahu k dováženým potravinám, které mnohdy nejsou tak kvalitní jako v sousedních zemích. Existuje ovšem oblast, ve které je toto označení ještě přesnější – nelegální odpady. Celníci mají poslední měsíce plné ruce práce se zadržováním kamionů původem ze západní Evropy, které se do Česka snaží propašovat stovky tun zakázaného „smetí“. Situace se nijak nezlepšuje, jen za prvních pět měsíců tohoto roku zadrželi 460 tun takového odpadu.

Jihočeští policisté zachytili před časem na hraničních přechodech s Rakouskem několik kamionů, které do Česka převážely nelegální odpady, zněla zpráva z minulého týdne. Poslední dobou jsou podobná oznámení téměř koloritem. Česko se z nějakého důvodu stalo atraktivní destinací pro odpad, o který není zájem na Západě, a celníci s policií jsou v pozoru.

Že je situace špatná, informovala Celní správa již v listopadu minulého roku. Tehdy proběhla v celém Česku akce Plast, která byla zaměřena právě na odhalování převážení nelegálního odpadu. Za pouhých deset dní celníci zachytili 17 kamionů s celkem 410 tunami odpadu. Všechen pocházel z Německa, Rakouska a Itálie a vyložen měl být u nás, v Polsku a Bulharsku. „Celní správa eviduje v posledních týdnech enormní nárůst nelegálních přeprav odpadů, věnuje této oblasti maximální pozornost a úzce spolupracuje s ostatními orgány státního dozoru,“ uvedli celníci po skončení akce.

Dnes není situace o mnoho lepší, což potvrzuje nejen případ z jižních Čech. „Jen za poslední půlrok bylo zadrženo přes 460 tun odpadu. Nejčastěji se jedná o přepravu odpadu bez potřebných dokladů (odpad neodpovídá deklarovanému odpadu uvedenému v předložených dokladech, v dokladech nejsou pravdivé údaje o způsobu zpracování), případně nemá příjemce v ČR oprávnění dovážený odpad přijmout,“ uvedla pro Blesk Zprávy tisková mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Radka Nastoupilová s tím, že problém se poslední roky opravdu zhoršuje.

„Opakovaně se v těchto dnech setkáváme s tím, že nejsou respektovány standardy pro kvalitu odpadu určeného pro dovoz a rovněž není respektována podmínka využitelnosti odpadů v zařízení pro příjemce. Odpady jsou často ve skutečnosti určeny k pouhému skládkování či spálení ve spalovně komunálního odpadu, což je v rozporu s národní legislativou a takový dovoz by neměl být povolen,“ dodává Nastoupilová.

ČIŽP do celého procesu vstupuje jako kontrolní orgán, který odebírá vzorky přepravovaných odpadů a ověřuje, z čeho jsou složeny. Samotné zadržení kamionu provádí Celní správa. Česká inspekce životního prostředí nicméně s firmami, které „smetí“ vezou, vede přestupkové řízení, v jehož rámci může právnickým osobám udělit pokutu až 50 milionů korun, fyzickým jeden milion korun.

Pokud dostane inspekce podezření, že došlo k trestnímu činu, může rovněž podat trestní oznámení. Sazba za nepovolené nakládání s odpady činí šest měsíců až tři roky vězení, to už ale pak řeší policie.

Ještě více skládkování

I přes hrozbu vězení a milionových sankcí ale k nelegálnímu dovozu odpadů do Česka dochází. Podle Nastoupilové mají subjekty různé motivace, které se liší podle toho, o jaký materiál jde a odkud pochází. „Obecně lze konstatovat, že může být motivace čistě ekonomická, kdy cena za zpracování (odstranění) odpadu je vyšší v zemi odeslání než v zemi příjmu,“ říká tisková mluvčí.

Zároveň v tom zřejmě hraje roli zpřísnění podmínek pro dovoz nerecyklovaných plastů do Asie. Tam dosud podstatná část západního plastového odpadu mířila, což se negativně projevilo na tamním životním prostředí. Asijské země tak v posledních dvou letech dovoz odpadů výrazně omezily. „Tímto způsobem tak mimo jiné dochází k dalšímu vytlačování českých plastových odpadů do skládek, přestože by mohly být energeticky využity například v cementárnách,“ popisuje Nastoupilová.

Do Česka však neputuje jen plast, i když má výrazný podíl. Jde i o různé směsi komunálního odpadu, pryž, dřevo, papír či směsné plasty ze zpracování například elektrozařízení. Několikrát byly jako nelegální označeny rovněž zásilky s materiálem, u kterého bylo příliš jasné jeho využití, třeba drcené dřevo. A země původu? „Nejčastěji pochází z Německa, Itálie. Česká republika slouží buď jako cílová stanice, nebo jako tranzitní země pro další cestu na jihovýchod Evropy,“ uvádí mluvčí ČIŽP.