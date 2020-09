Katastrofa ohromných rozměrů, strašný pohled, ta nejhorší zkušenost za poslední roky. Tak svědci popisují ekologickou katastrofu, ke které v neděli došlo na řece Bečvě. Dlouho neznámá látka se zde dostala do vody a zabila všechny ryby, které se jí dostaly do cesty. Do hledání viníka se okamžitě zapojili Česká inspekce životního prostředí (ČIZP), Povodí Moravy i hasiči, kteří po čtyřech dnech zjistili, že vodu otrávily kyanidy. Zlínský hejtman Jiří Čunek již kontaktoval policii, starosta Hranic zas podal trestní oznámení na neznámého pachatele.

Česko je sice aktuálně zaneprázdněné pandemií koronaviru, Zlínský a Olomoucký kraj ale musí řešit jiný problém. Co začalo jako úhyn „pár“ ryb v Bečvě, je nyní ohromnou ekologickou katastrofou. Do vody se dostal jed, kvůli kterému v řece plavou stovky až tisíce mrtvých ryb, které nyní odklízejí dobrovolníci. A jsou z toho smutní. Pohled na rozsah neštěstí totiž není jednoduchý.

„Bylo to hrozné. Ryby ve vodě šílely a snažily se doslova dostat na břeh. Po hladině, po dně se valily ryby. Úplné šílenství a člověk nemohl nic dělat. Na vodě nebyla žádná pěna, prostě nic,“ popisuje na sociálních sítích svědek Petr. V té době se psala neděle a jed se právě dostal do vody. „Začalo to někdy okolo oběda. U Valmezu to bylo prý v pohodě. Začalo to údajně z Lhotky nad Bečvou. Všechny druhy ryb, všech velikostí, vše mrtvé. Na břehu byla i mrtvá zvěř,“ pokračuje ve vyprávění.

Podobně hovoří i další obyvatelé oblasti, včetně starosty Valašského Meziříčí Roberta Stržínka (ANO). „Jedním slovem katastrofa. Tisíce mrtvých ryb lemují břehy naší řeky od Choryně přes Teplice až do Hranic. Do řeky se dostala nebezpečná látka, která zabíjela. Mrtvé ryby se budou počítat na tuny. Parmy, pstruzi, jelci, štiky, candáti a mnoho dalších mnohdy více než desetiletých ryb,“ hodnotí situaci starosta. „Rybáři dělají tu nejsmutnější práci, jakou si dovedete představit. Tahají z Bečvy stovky mrtvých ryb a vědí, že z této rány se řeka bude vzpamatovávat dlouho,“ dodává.

Pro rybáře je skutečně situace nejtěžší. Podívat na rozsah škod se vydal podívat i rybář Martin z Nového Jičína, se kterým hovořily Blesk Zprávy. Podařilo se mu na fotografiích zachytit hromady mrtvých těl, a jak sám uvedl, je z celé záležitosti nesmírně naštvaný. Vadí mu, čeho jsou lidé schopní – jed se totiž do vody s největší pravděpodobností dostal kvůli činu nějaké osoby nebo firmy. „Bylo mi do breku,“ svěřil se rybář.

Zabíjely kyanidy, ukázaly testy

Rybáři jsou také nejaktivnější při odklízení škod. „Pokračuje likvidace uhynulých ryb, k dnešnímu dni bylo do kafilérie převezeno více jak 24 tun ryb (…) stále chybí čerstvé posily na likvidaci uhynulých ryb. Někteří dobrovolníci pracují nepřetržitě již třetí den. Situaci při sběru uhynulých ryb komplikuje i těžko přístupný terén, například v lokalitě Černotín,“ informoval ve středu územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko Českého rybářského svazu.

Dlouho přitom nebylo jasné, jaká látka se v Bečvě objevila. K žádným závěrům po prvních třech dnech testování nedošla ani ČIŽP, ani Povodí Moravy. Kontaminační mrak se alespoň již zastavil a nepostupuje dál – od neděle se mu podařilo urazit 38 kilometrů, dostal se až do Přerova, konkrétně do zdejšího nadjezí, kde ho „zablokovala“ velká kapacita vodní nádrže.

Ve čtvrtek ráno se ukázalo, že smrtícím jedem byly kyanidy. Uvedla to mluvčí inspekce. Podle ní to potvrdilo původní domněnku inspektorů. Na základě odebraných vzorků se bude nyní hledat původce havárie.

O incident se totiž začala zajímat i rakouská strana. Podle Nastoupilové se Rakušané obrátili na Výzkumný ústav vodohospodářský T.G Masaryka s dotazem, zda současná havárie na Bečvě může způsobit přeshraniční přenos kontaminace. Odpovědět by mělo být schopné Povodí Moravy.

Původně se ukazovalo na chlor

Než se ukázalo, že za otravu mohou kyanidy, spekulovalo se, jaký jed mohl být použit. Tomáš Krutil z Českého rybářského svazu ve Valašském Meziříčí se uvedl, že do vody se dostal silný koncentrát, informoval denik.cz. „Hodně záleželo na tom, jak se ta látka mísila s vodou v Bečvě. První nalezené uhynulé ryby měly žábry v pořádku, níže už byla krvácivá. Muselo jít asi o nějakou žíravinu, chlor, čpavek, nebo amoniak. Zdroj se bude těžko dokazovat, myslím, že to mohlo přijít i kanalizací. Dnes nevíte, co se v jakém objektu nachází,“ odhadoval rybář.

Chemička DEZA z holdingu Agrofert, jeden z největších podniků ve Valašském Meziříčí, odmítá, že by za kontaminaci mohla ona. Firma podle mluvčího holdingu Karla Hanzelky neregistruje žádný únik nebezpečných látek, vyloučila to i ČIŽP.

Čunek burcuje policii, Okleštěk nabízí pomoc

Případem se zabývá i policie, kontaktoval ji mimo jiné hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL). „Takto jsem viděl Bečvu pod Hustopečemi. Velmi smutný pohled. Řeka tady je mrtvá (…) uhynulo vše živé. Jednal jsem s policií. Musí nalézt viníka a zajistit jed, který ryby otrávil,“ napsal ve středu k fotografii mrtvých ryb.

Starosta Hranic Jiří Kudláček dokonce přistoupil k podání trestního oznámení na neznámého pachatele. „Viník musí být nalezen a potrestán. Je to nepředstavitelná ekologická katastrofa, nesrovnatelná s čímkoliv, co se kdy stalo tady v okolí. Pachatel otrávil řeku, ve které se lidé koupají, chodí k ní se psy, odebírají z ní užitkovou vodu, chytají v ní ryby, rekreují se tam,“ vysvětloval Kudláček. „Může trvat až desetiletí, než se zarybnění Bečvy a její ekosystém obnoví na původní úroveň,“ dodal starosta.

Pomoc rybářům chce nabídnout i Olomoucký kraj. „Jakmile budou známy škody, projednáme možnosti pomoci postiženým rybářským revírům,“ uvedl hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).