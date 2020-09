Do případu vandalem poničené bobří hráze u nově vznikajícího mokřadu na Plzeňsku se vložila policie. Pátrá po muži, kterého zachytila fotopast, jak dlouhým klackem bobří dílo ničí. O pomoc požádali s jeho identifikací strážci zákona veřejnost.

Ničitel řádil v lokalitě Luční potok u Nýřan na Plzeňsku koncem července. Bobr tady vybudoval hráz, díky níž začal v lokalitě vnikat unikátní mokřad. „Dosud neznámý pachatel zde opakovaně poškodil hráz bobra evropského. Vznik mokřadu je úzce spjatý s výskytem několika desítek druhů chráněných živočichů,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Jelínková.

Policisté proto hledají muže, kterého zachytila fotopast nastražená ochránci přírody. Těm s neznámým ničitelem, který opakovaně boural bobří dílo, došla záhy trpělivost.

„Pokud osobu na fotografích poznáváte, znáte její totožnost či místo jejího pobytu, předejte prosím tyto informace kriminalistům prostřednictvím linky tísňového volání 158,“ dodala Jelínková.

Opravovali jako bobr

Ochránci hráz opravili, pořádně se ale při tom zapotili. Jde totiž o velmi důmyslnou stavbu. „Snažili jsme se pokládat klacky a propojovat je bahnem jako to dělá bobr. Ale to, co je vidět nad hladinou je jen špička stavby. Většina je dole pod vodou, tam má hráz opravdu širokou základnu. Ode dna šikmo stoupá nahoru,“ popsal zvířecí záchranář Karel Makoň.

Kvůli poničené bobří hrázi se mokřad zmenčil oproti situaci na jaře o dvě třetiny. Místo přitom poskytuje útočiště chráněným živočichům, a zvyšuje i hladinu podzemní vody v okolí. Lokalita se má stát přírodní rezervací pod ochranou Plzeňského kraje.