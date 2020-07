Zvědavost tří kluků pomohla zachránit bobra. Nakoukli do starého, opuštěného sklepa a spatřili v něm uvězněného hlodavce. Vše nahlásili dospělým a zvíře se tak podařilo vrátit na svobodu.

Trojice kluků Pepa, Ríša a Honzík se při hře v Líšťanech na severu Plzeňska dostali až ke staré šachtě. Rozhodli se tajemé prostory prozkoumat. Nahlédli dovnitř a po chvíli zjistili, že objevili starý sklep.

Uvnitř zpozorovali pohyb a pak uviděli i velké chundelaté zvíře, které pobíhalo asi ve dvaceti centimetrech vody. Chlapci na nic nečekali a běželi svůj nález oznámit dospělým.

Bobr se propadl

„Majitel sklípku pak zavolal k nám na záchrannou stanici. Zjistili jsme, že jde o cihlový sklípek zakopaný pod úrovní terénu a překrytý zeminou. Dovnitř byl přístup horní čtvercovou šachtou. Tudy sem bobr nejspíš spadl a nemohl ven,“ řekl zvířecí záchranář Karel Makoň.

Jeho kolega Radek Zeman slezl po stupačkách zasekaných ve stěně dolů na betonovou podlahu. Bobra odchytil a vynesl ho ven. Tam hlodavce vypustili zpět do volné přírody.

Nebýt hochů, pošel by

„Nebýt tří kluků, tak by tam asi bobr zůstal. Pád do sklepa, ze kterého neměl šanci se sám dostat, by se mu stal osudným,“ uvedl Makoň.

Takhle vše dobře dopadlo. „Majitel sklepa pak přístup do sklípku bezpečně zajistil a zakryl. Koneckonců nikdy nemůže vědět, kdy se mu ten starý dobrý sklípek bude zase hodit,“ dodal zvířecí záchranář.