Křídla jižním směrem roztáhli Eda a Míra loni v srpnu. Záhy se ale vysílačky, které jim ochránci upevnili na záda, na dva měsíce odmlčely. Všichni trnuli, že je s čápy amen, až dorazil signál z afrického Čadu. A od té doby se oba ptáci v rovníkové Africe posouvají níž a níž.

„Míra je pod Viktoriiným jezerem v Tanzanii. Eda se drží v Keni okolo jezera Turkana. Přesouvají se nejspíše kvůli potravě,“ řekl zvířecí záchranář Karel Makoň. Jen litoval, že čapí vysílačky nemají kameru. „Mohli bychom se tak s nimi do Afriky také podívat,“ dodal.

Mazaný Arnošt

To bratr Edy Arnošt se nikam nežene. Loni v létě si pochroumal křídlo a vypadalo to, že zůstane odkázaný na pomoc lidí. Záhy se ale uzdravil tak, že se mohl vrátit do přírody. Dokonce se pokusil i odletět na jih, nadšení ho ale brzy opustilo.

Vše tak vyřešil šalamounsky. Přesunul se jen k sousedům do Německa, přímo do ptačí rezervace u Pasova. „Tamní ochránci o něm vědí, a on si tak užívá německé pohostinnosti,“ usmál se Makoň.

Nesnadné začátky

Start do života neměli opeřenci snadný. Míra sletěl jako mládě z komína na Rokycansku a nemohl zpět. Edovi se zranil táta a samotná máma by péči o tři mladé nezvládla. Ochránci tak Edu spolu s bratrem Arnoštem podstrčili do cizího hnízda na Tachovsku. Nedaleko vypustili po zotavení i Míru. Přechod ze záchranné stanice do přírody zvládli čápi výborně.

VIDEO: Čapí námluvy.