Mokřad vybudovali bobři na Lučním potoce na místě vysušeného rybníka. Na několika hektarech lesů a polí tady hlodavci vrátili přírodě původní podobu. Vrátili se sem i chránění živočichové a čeká se, že mokřad se stane přírodní rezervací pod ochranou Plzeňského kraje.

Jenže kvůli neznámému ničiteli je vše v ohrožení. „Začal opakovaně poškozovat nejdůležitější bobří hráz, která tento přírodní ráj vytvořila,“ řekl zvířecí záchranář Karel Makoň. Mokřad je teď o dvě třetiny menší než v květnu.

Ochráncům přírody tak došla trpělivost a nastražili fotopast. Ta bořiče hráze zvěčnila. Přišel k hrázi, v lese našel dlouhý klacek, bobří dílo s ním prorazil, a když se voda začala valit pryč, spokojeně odešel.

Neví, co způsobil

Ničitel si možná vůbec neuvědomuje, co dělá. „Cíleným poškozováním hráze ovlivňuje výšku vodní hladiny v okolních plochách a poškozuje tak celý biotop a jeho rovnováhu. Navíc mrhá vodou, která je v mokřadu zadržena, čistí se, a posiluje prameny ve studních lidí v okolních obcích,“ uvedl Makoň. „Je naprosto nepřípustné, aby se podobné věci i nadále přehlížely a neřešily,“ dodal Makoň.

Bobří práce

V době, kdy se Česko potýká s hrozbou sucha a nedostatku podzemní vody, je takováto bobří tvorba mokřadů záslužná. „Dělá zadarmo to, o čem se neustále mluví, co vláda podporuje miliardami ze státního rozpočtu a každá politická strana má ve svém volebním programu, tedy zadržování vody v krajině,“ řekl Makoň.

Bobří hráze boří i jinde

Dvě tůně udělal bobr i na přítoku do Nového rybníka u Lochousic na Plzeňsku. „Zadržovaly a čistily vodu. Hlavně ale zachytily přívalové deště se splavovanou ornou půdou. Ta by jinak natekla přímo do rybníka. Přesto hráze někdo prokopal,“ řekl Makoň.

Kozolupy

Bobr začal v letošním roce stavět větší hráze také na potoce Myslinka. Před podjezdem železniční tratě u Kozolup na Plzeňsku tak vznikl základ nového mokřadu. „Bohužel, někdo byl zase chytřejší než my všichni dohromady, a měl potřebu bobrovi hráz protrhnout a zničit,“ povzdechl Makoň.

Bobr evropský

Je až metr velký a 30 kg vážící hlodavec s hustou srstí a dlouhým plochým ocasem. Buduje soustavy kanálů a hrází. Živí se bylinami, větvičkami stromů a lýkem, které ohlodává z kmenů. Jde o silně ohrožený druh. V ČR je chráněný, žije jich tu asi šest tisíc. Když bobr způsobí škodu na soukromém majetku, zákon umožňuje požádat stát o náhradu škody.