Na festivalu byla letos představena novinka, perletník nádherný. Jedná se o unikát, jedinou celotělně teplokrevnou rybu na světě. Ještě nedávno si totiž vědci mysleli, že všechny ryby jsou studenokrevná zvířata. „Je to premiéra, ještě jsme ji na slavnostech neměli. Pokaždé se snažíme přijít s něčím novým,“ tvrdí organizátor Václav Baráček.

délka: 00:12.35 Video Brněnské Slavnosti moře: Sicilské národní jídlo i jediná teplokrevná ryba na světě. Markéta Malá

Sicilské dobroty

Zajímavostí letošního ročníku byla nabídka italských pochutin. „Přijeli dodavatelé ze Sicílie a přivezli typické produkty pro tamní region. Součástí byla ochutnávka sýrů a oliv dovezených přímo na tuto akci z ovčí farmy, kromě toho jsme nalévali sicilské víno. Všechny produkty si návštěvníci mohli koupit i domů,“ tvrdí Baráček.

Z italských specialit byly k dostání i oblíbené trubičky cannoli plněné riccottou a také arancini. Jedná se o sicilské národní jídlo, kuličky z vařené rýže, které mohou mít různou náplň, masovou i sladkou. Z ryb byl největší zájem o burger, chobotnice a tuňák. „Inspirativním pokrmem je roláda z mečouna. Chtěli jsme ukázat, že rybu lze připravovat na různé způsoby, nejen jako steak,“ vysvětluje organizátor.

Vliv koronaviru

Několik let se největší rybí brněnská gastroakce konala na Kraví hoře. Organizátoři ji letos opět pořádali v místě, kde vznikla - na Burianově náměstí. „Je to návrat domů vynucený okolnostmi, protože nesmíme mít tolik účastníků kvůli koronaviru. Pouze do tisíce. Akci jsme připravili tak, aby se lidé příliš neshlukovali, aby měli prostor pro sebe. Stoly jsou odděleny, na místě je dezinfekce,“ říká organizátor.