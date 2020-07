Student Václav Komárek (27) z Kravař na Opavsku trpí od malička epilepsií. Těžké záchvaty má až osmkrát do měsíce. „Nepoznám, že přijde, vím to až v okamžiku, kdy začne,“ přiznal. Nyní dostal na testování speciální náramek, který na blížící se záchvat upozorní jeho blízké.

Stavy mladíka jsou proto mimořádně nebezpečné. Může kdykoliv přijít o život. „Už se mi stalo, že jsem záchvat dostal při chůzi venku, spadl jsem a měl otřes mozku a naštípnutou ruku,“ svěřil se. Jedním z nejcharakterističtějších rysů epilepsie je totiž nepředvídatelnost vzniku záchvatů.

Václav je proto jedním z prvních 14 pacientů, na kterých Fakultní nemocnice u sv. Anny testuje poprvé v rámci České republiky použití speciálních náramků, vybavených elektronickými senzory.

„Náramek detekuje změny fyziologických parametrů v těle v průběhu velkých epileptických záchvatů,“ řekl přednosta I. neurologické kliniky Milan Brázdil.

Až 100 tisíc nemocných

Díky propojení přes bluetooth jsou o nich okamžitě formou textovky a pak i zavoláním informováni jeho nejbližší příbuzní. „Vše se děje v jednotkách vteřin. Riziko toho, že si pacient během záchvatu ublíží, se výrazně snižuje,“ nastínil profesor Brázdil.

V České republice v současnosti žije asi 70 000 až 100 000 lidí s epilepsií. Ve vyspělých zemích ročně přibývá 24 až 53 nemocných na 100 000 obyvatel. Speciální náramky testuje prvních 14 pacientů I. neurologické kliniky. Pokud bude zařízení úspěšné, nakoupí u sv. Anny dalších 30 náramků.

Máma: Díky náramku jsem ve vteřině u něj

Vaškova maminka Martina Komárková je za náramek pro syna vděčná. „Záchvatu se zabránit nedá, ale díky náramku přiběhnu během několika vteřin. Otočím syna na bok, aby se neudusil slinami nebo neměl pokousaný jazyk. Nezůstane zkrátka nikde bez pomoci a to je pro nás strašně důležité,“ oddechla si.

Naděje pro tisíce epileptiků

První výsledky testů budou odborníkům k dispozici již koncem roku. „Budeme je konzultovat s odbornými lékařskými společnostmi a představovat zdravotním pojišťovnám, které by nové prostředky mohly postupně zařadit do svého portfolia,“ plánuje profesor Brázdil s tím, že pokud vše dobře dopadne, náramky se zařadí do klinické praxe.