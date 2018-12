Vojta se v říjnu vracel z hokejového tréninku ze zimního stadionu v Hodoníně. Najednou před sebou viděl muže, který evidentně nebyl v pořádku. Udělal to nejlepší, co mohl, okamžitě mobilem zavolal záchranku a snažil se jim situaci popsat.



„Na místo rychle vyjela posádka s lékařem. Pacienta okamžitě převezla do nemocnice, kde mu lékaři pomohli," uvedla mluvčí záchranky Michaela Bothová. „Vojta pak doma skoro nemluvil, bylo vidět, jak moc ho to zasáhlo. A jediné, co ho zajímalo, bylo to, zda je muž v pořádku,“ uvedla maminka Vojty Simona Horňáková.

Jsem rád, že to dobře dopadlo

Vojta se uklidnil, až když dostal příznivou zprávu. „Jsem rád, že to dobře dopadlo. Dělal jsem jen to, co jsem mohl,“ řekl statečný školák. „Byl hodně statečný,“ upřesnila operátorka záchranky Monika Klusáková.

Záchranáři nyní malého hrdinu pozvali do Brna na svou základnu. Vojta jim přivezl pletenou postavičku anděla, aby je ochraňoval.



Statečný Vojta by se rád stal hokejistou. Prožitá situace ho ale možná nasměruje jinou cestou. „Na záchrance se mi moc líbí, přemýšlím o tom, že bych se sám stal jednou záchranářem,“ potěšil zdravotníky.

