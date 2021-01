Komplikovanou záchranu mladého muže v Jizerských horách mají za sebou členové tamní horské služby. Na mladíka spadl větší kus ledu, který ho zranil. Transport z nepřístupného terénu byl náročný, do vzduchu navíc nemohl vrtulník.

K incidentu došlo v neděli v Jizerských horách v oblasti Velkého Štolpichu. Mladému muži, který v horách naštěstí nebyl sám, spadl na nohy utržený větší kus ledu. Zranění muže bylo Horské službě nahlášeno skrze Aplikaci Záchranka.

Záchranka má jednu velkou výhodu – operátoři díky ní mohou ihned vidět, kde se zraněná osoba nachází. „Pomohlo nám, že jsme zraněného mohli ihned lokalizovat, ale i tak nás čekala cesta těžkým terénem. K podobnému případu na stejném místě jsme před dvěma roky povolali vrtulník. Včera ale podmínky pro Leteckou záchrannou službu nebyly příznivé. Takže jsme počítali s následným převozem sanitním vozem,“ popsal okolnosti výjezdu Martin Černý, zasahující člen Horské služby Jizerské hory.

Letecká záchranná služba Libereckého kraje má vrtulník vybavený podvěsem. Pomocí lana se k zraněné osobě snese záchranář i lékař. Pilot mezitím čeká ve vzduchu, záchranáři poraněnou osobu zafixují a umístí do speciální vany, tu poté společně s lékařem pilot vrtulníku vyzvedne a snese na místo, kde jsou naloženi do vrtulníku a letí do nemocnice. Využití vrtulníku ale často omezuje špatné počasí.

Ke zraněnému mladíkovi zamířili záchranáři ze stanice Jizerka a Bedřichov, s sebou si vzali potřebné vybavení. „Lezec utrpěl poranění dolní končetiny, ale nebylo zcela jasné, zda jen velmi bolestivou pohmožděninu, nebo zlomeninu. Zafixovali jsme ho do vakuové matrace a s pomocí spolulezců a lanové techniky jsme jej šetrně dopravili ke skútru. Na něm pak na stadion v Bedřichově, kde jsme zraněného předali posádce vozu Rychlé zdravotnické pomoci,“ uvedl Martin Černý.

Horská záchranná služba dodává, že je důležité mít s sebou v horách nabitý telefon, pomalu povinností by měla být i zmíněná Záchranka. „Za to jde od nás k lezcům veliká pochvala, protože jinak by záchranná akce mohla být komplikovaná, především pak přesná lokalizace místa,“ komentoval nehodu David Savický, náčelník Horské služby Jizerské hory.