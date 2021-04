Štěňata fenek odebraných z pardubického pekla houfně umírala. Přežili jen Moris, Murphy a Gabe

Zoufalí byli zvířecí záchranáři, kteří přijali do dočasných péčí stovky zvířat včetně 40 psů, kteří zůstali po zemřelém majiteli na Pardubicku. Fenky byly nakryté, porody komplikované a štěňata pak umírala jedno po druhém. Přesto se podařil malý zázrak.

Ve spolku Pes nejvěrnější přítel, který přijal tři březí fenky, přežila jen tři štěňata z jedenácti. „Milka porodila tři štěňata, všechna během několik dnů zemřela. Gina porodila pejska Gaba, který na tom ale není zdravotně úplně nejlépe,“ řekla zakladatelka spolku Simona Štěpánková.

„Třetí fenka Mia porodila šest štěňat, jedno mrtvé v ní zůstalo, musela proto okamžitě na kastraci,“ dodala s tím, že i přes veškerou snahu a péči dočasných opatrovatelek přežila jen dvě štěňata, pejsci Moris a Murphy.

Vypiplat se snad podaří i štěně Gabe | Pes nejvěrnější přítel

Vypiplali dvě

Péče o Miu a její potomky byla náročná. „Byla to velká starost. Štěňátka postupně ztrácela sací reflex, musela se dokrmovat ve dne v noci každé dvě hodiny, museli jsme jim hodně přitápět, přesto čtyři zemřela,“ popsala dočaskářka Simona Mračnová s tím, že ani zbylá dvě štěňata Moris a Murphy nemají ještě úplně vyhráno. Daří se jim už ale o poznání lépe.

Dočaskářka Simona Mračnová a zakladatelka spolku Simona Štěpánková se přeživšími štěňaty Murphym a Morisem | Jana Ulrichová

Mia plakala

Obě štěňata už dobře sají, začínají se už i přikrmovat rozmixovaným hovězím nebo krůtím masem, hrají si a dovádí. Mia je skvělá matka, o své dva zbylé potomky vzorně pečuje a hlídá si je na každém kroku. Ztrátu čtyř štěňat nesla těžce. „Doslova to oplakala. Poprvé jsem viděla psa, který opravdu plakal,“ řekla dočaskárka.

Genetické problémy

Všechna štěňata zemřela na virózy, která byly důsledkem nekontrolovaného příbuzenského křížení a množení. „Za vším jsou jejich genetické problémy. Byla hodně oslabená a neměla sací reflexy,“ řekla zakladatelka spolku. „Když vám štěňátka umírají jedno po druhém, je to neskutečná bezmoc a zoufalství,“ dodala s tím, že kdyby se fenky nedostaly do péče záchranných spolků, zřejmě by všechny při porodech na místě zemřely, protože všechny rodily císařským řezem.

Štěňata už naštěstí dobře sají | Jana Ulrichová

Už zůstanou

Přeživší štěňata Moris, Murphy a Gabe nebudou k adopci, s největší pravděpodobností zůstanou už napořád u svých dočaskářek, které je vypiplaly. Zůstane i Mia, která díky své milé povaze přitostla dočaskářce k srdci natolik, že se s ní už nechce rozloučit.

Murphy | Jana Ulrichová

Umírají i jinde

Stejné smutné zkušenosti s úhynem štěňat mají i ostatní spolky, které se březích fen ujaly. Spolek Dočasky De De přijal do péče březí fenku, která porodila šest štěňátek, přežila jen dvě z nich. Ostatní nakryté fenky, které nebyly ještě v pokročilém stádiu březosti, nechal spolek vykastrovat.