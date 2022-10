Nemá peníze, ani psa! Nemocný Jožka (57) naletěl podvodnici. Vysněného retrívra shání dál

Pan Jožka ví, že jeho nemoc je nevyléčitelná. Rozhodl se proto, že dokud ještě může chodit, pořídí si psího kamaráda a sám si ho vycvičí. Už proto, že vycvičený asistenční pes vyjde na statisíce korun. „Budu ho asi potřebovat, abych se měl o koho opřít, až na tom budu špatně pohybově,“ vysvětlil.

Josef Kurnocik se svou maminkou Ivanou, která se obrátila na Blesk tlapky. | Jana Ulrichová

Vysněný retrívr

Jeho vysněným psem je zlatý retrívr. Hledal nabídky na inzertních portálech, zkoušel i záchranné útulky a spolky, ale neuspěl. Nakonec našel na Bazoši inzerát, kde prodávající nabízela štěňata bez průkazu původu za 8000 korun. „Paní byla od začátku ochotná, sama mi nabídla, že mi štěně doveze, což pro mě bylo velké plus, protože nemám auto. Na to jsem se nechal zlákat,“ přiznal.

Jedno z těchto štěňat si rodina vybrala. Teď už ví, že naletěli. | Jana Ulrichová

Peníze a výmluvy

Žena, se kterou komunikoval jen prostřednictvím e-mailu, si pak řekla o rezervační poplatek 3000 korun, který jí poslal. Hned poté, co vyinkasovala peníze, začala měnit termíny, kdy štěně doveze. „Změnila ho šestkrát,“ řekl s tím, že nakonec na něj začala tlačit, ať jí pošle předem i zbytek peněz. Zdůvodňovala to tím, že musí zaplatit 40 000 korun za veterinární péči a nemá na to. Když pan Jožka odmítl, nedovezla psa a nevrátila ani údajný rezervační poplatek. Telefonní číslo, které uváděla v inzerátu, neexistuje, adresu jejího bydliště neznají.

Varují ostatní

Když rodina pochopila, že se stala obětí podvodnice, kontaktovala reportérky Blesk tlapek. „Moc mě mrzí, že nás paní obelhala, protože syn už se hodně těšil, jak si toho pejska ještě vycvičí. Napsala jsem vám to i proto, aby nenaletěli jiní,“ řekla paní Ivana. Její syn stále doufá, že se mu podaří vhodného psa najít. „Byl bych rád, kdyby se mi to podařilo i vaším prostřednictvím. Nemusí to být nutně štěně, uvítal bych i staršího psa, který by byl finančně dostupný,“ řekl pan Jožka.

Rodina poskytla reportérkám kompletní konverzaci, kterou s nimi podvodnice vedla. Obsahuje vesměs jen samé výmluvy a sliby. | Jana Ulrichová

Pište Tlapkám

Pokud by chtěl někdo rodině pomoci, věděl by například o vhodném retrívrovi k adopci, může s nabídkou kontaktovat reportérky Blesk tlapek, a to prostřednictvím e-mailu tlapky@cncenter.cz.