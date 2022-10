Vyhodili ho, protože potřeboval příliš pohybu. Teď Pluto prohání ošetřovatelky v útulku

Pluto je podle provozovatelek útulku velmi příjemný a poslušný pes. „Je to lovecké plemeno, takže je hodně živý, hodně temperamentní,“ řekla zakladatelka útulku Miluše Maskulanisová.

Pluto je velmi přátelský pes, chybí mu ale výcvik | Jana Ulrichová

Skončil na ulici

Právě kvůli velkému temperamentu a potřebě pohybu se zřejmě původní majitel Pluta zbavil. „Dva dny před tím, než nám strážníci Pluta přivezli, nám volal pán, že má hnědého ohaře, kterého chce dát do útulku. Tvrdil, že někoho pokousal. Myslím, že to není náhoda, že krátce na to skončil stejný pes vyhozený na ulici,“ řekla.

Pluto je jako každý lovecký pes hodně temperamentní | Jana Ulrichová

Potřebuje zahradu

Pluto by se hodil k rodinnému domu. „Do bytu bych ho nedoporučovala. Rád si samozřejmě poleží na gauči, ale potřebuje mít i zahradu, kde se vyběhá,“ řekla Maskulanisová s tím, že Pluto je čistotný, má hygienické návyky. „Ještě může někomu udělat hodně radosti,“ dodala. Ideální parťáci by pro něj byli mladší lidi, kteří by s ním sportovali nebo vyráželi na túry. „Možná by mu ale nevadil ani klid u starších lidí na zahrádce,“ řekla. Může i k dětem, ale větším, protože malé by mohl porazit.

Nemá výcvik

Pokud by se chtěl Pluta, coby zástupce loveckého plemene, ujmout myslivec, měl by s ním zřejmě ještě hodně práce. „Myslím si, že kdyby teď před ním vyskočil zajíc, neviděl by myslivec ani zajíce ani psa. S tím by si ale určitě poradil,“ řekla s úsměvem s tím, že Pluto žádný výcvik nemá. „Je to vlastně úplně jedno, kdo si Pluta adoptuje. Hlavně když se usídlí dobře a bude mu tam fajn,“ zdůraznila.

Pluto je hezký, mladý a zdravý pes | Jana Ulrichová

Do adopce hned

Pluto je naprosto zdravý pes. Do nové rodiny proto může odejít okamžitě. Zájemci, kteří by se ho chtěli ujmout a dát mu domov, mohou kontaktovat Psí domov v Řepnici buď telefonicky na čísle 602 893 442 nebo písemně na e-mail marek.maskulanis@seznam.cz.