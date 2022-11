Stařeček pan Panožník (21) žil s psími parťáky v domě plném odpadků. Majitelé se jich vzdali

Na Jičínsku v domě určeném k demolici, na hromadách odpadků a výkalů, žily dvě desítky psů. Majitelé se jich nakonec vzdali, předali je do péče záchranných spolků. Pěti z nich se ujala Unie práv zvířat, Blesk tlapky je tam navštívily.

Původní majitelé museli dům, kde se s 22 psy žili, opustit. Zvířata si s sebou ale vzít nemohli, a tak je nechali na místě a chodili je jen krmit. Nakonec uznali, že takhle to nejde, a proto všechny psy darovali zvířecím záchranářům. „Požádala nás o pomoc pracovnice odboru životního prostředí. Byla jsem rozhodnutá je přijmout během minuty, naštěstí tu máme prostor,“ řekla Diana Šlechová z Unie práv zvířat, která přijala pět pejsků. „Ještě ten den jsem pro ně zajela a po dohodě s majitelem jsem je převzala,“ dodala.

V tomto prostředí psi žili | Unie práv zvířat z. s.

Na hromadě odpadků

Psi živořili v otřesných podmínkách. „Kuchyň, ložnice, obývací pokoj, to všechno byla jedna hromada odpadků. Všude obrovský smrad, bylo vidět, že tam ti pejsci žili už nějaký čas sami. Nakrmení ale byli, bylo i vidět, že se s nimi někdo mazlil, protože nebyli plaší, neschovávali se, jako to dělávají psi z množíren,“ popsala Diana s tím, že na svůj Heaven Ranch, kde provozuje útulek, si přivezla kromě slepého Pana Panožníka (údajně 21), ještě Míťu, Rexíka, Maxíka a Piškota (všichni 6).

Diana Šlechtová s Míťou, Rexikem, Maxíkem a Piškotem | Jana Ulrichová

Bázlivý Míťa

Protože původní majitelé je darovali, jsou už všichni k adopci. Na ranči se zatím rozkoukávají a začínají odhalovat své povahy. „Míťa měl být údajně jakýsi kápo. Ukazuje se ale, že je spíše bázlivý, proto někdy ze strachu vyjíždí. Na nás ale zatím ani nezavrčel, ani se nepokusil kousnout. Zřejmě je to tím, že je tady v pohodě, nemá důvod se bát,“ popsala Diana.

Každý svůj domov

Nejlepší bude, když každý z pejsků najde svůj vlastní domov. Nejsou na sebe nijak fixovaní, mnohem víc touží po společnosti a lásce člověka, než po psím parťákovi. Těch si zřejmě v minulosti v 22hlavé smečce užili víc než dost. „Hodně tíhnou k lidem. Nebude proto pro ně problém, aby si aklimatizovali v novém prostředí, někde doma na gauči, kde je budu mazlit a budou s nimi chodit na vycházky,“ řekla Diana.

Diana Šlechtová s jedním z odebraných psů, slepým, údajně 21letým Panem Panožníkem | Jana Ulrichová

Volejte Unii

S výjimkou Pana Panožníka, který je slepý a zřejmě i částečně hluchý, jsou všichni ostatní psi naprosto zdraví. Nic proto nebrání jejich odchodu do nových domovů. Zájemci, kteří by se některého z nich chtěli ujmout, mohou kontaktovat Unii práv zvířat telefonicky, a to na čísle 728 017 627.