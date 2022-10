Rex žil na obřím řetězu, bez pohybu, bez lásky. Teď dohání, co zameškal. Najde domov?

Rex je hezký, příjemný a poslušný pes. „Na lidi nezanevřel, i když měl špatný život. Pán ho koupil i s barákem a nechtěl ho. Nikdo se k němu nehlásil, žil opuštěně, proto jsme ho přivezli k nám,“ řekla majitelka útulku Miluše Maskulanisová.

Rex s provozovatelkou útulku Janou Kymrovou | Jana Ulrichová

Zanedbaný, bez svalů

Když ho provozovatelky útulku viděly poprvé, nechtěly věřit, že je Rex desetiletý. „Byl ve velmi špatném stavu, zanedbaný, nevyčesaný, vypadal proto mnohem starší. Protože se na řetězu nemohl pohybovat, neměl osvalené zadní nohy,“ řekla Maskulanisová.

Rex je na svůj věk velmi hravý, zřejmě dohání, co mládí zameškal | Jana Ulrichová

Je z něj hračička

V útulku se už ale Rexova kondice postupně zlepšuje. „Teď je z něj hračička, to nás překvapilo. Baví ho míčky, aportuje, dovádí. Vypadá to, jako by si vynahrazoval to, co nezažil v mládí, o co přišel,“ řekla. „Je ale i dobrý hlídač,“ dodala.

Nesnáší jiné psy

Rex umí základní povely, sedni, lehni, zůstaň. Má jen jednu špatnou vlastnost, nesnáší jiné psy. Napadá i feny. „Je to dáno zřejmě tím, že žil jen sám,“ vysvětlila majitelka útulku s tím, že Rex proto musí být v nové rodině pouze jako zvířecí jedináček.

Rex je milý a poslušný pes | Jana Ulrichová

Ke starším lidem

Rex by se hodil ke starším lidem k rodinnému domu se zahrádkou. „Někteří lidé nechtějí staršího psa, protože se bojí, že jim brzy zemře. Tohle není Rexův případ. Nechali jsme mu udělat kompletní vyšetření a je naprosto v pořádku. Může být ještě někomu skvělým a hlavně hodným parťákem,“ řekla Miluše Maskulanisová.

Rex je na svůj věk velmi hravý, zřejmě dohání, co mládí zameškal | Jana Ulrichová

Najde domov?

Zájemci, kteří by se chtěli Rexe ujmout a ukázat mu, jak vypadá správný domov, mohou kontaktovat útulek Psí domov v Řepnici buď telefonicky na čísle 602 893 442 nebo písemně na e-mail marek.maskulanis@seznam.cz.