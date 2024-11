Štěňata z krabice se mají čile k světu. Byla odsouzena k smrti, zachránil je spolek Srdečné tlapky

Péče o několikadenní štěňata je náročná. „Když mi je přivezli, začal kolotoč. Museli jsme je rychle dostat do tepla, rychle je naučit pít z láhve,“ popsala Kateřina, která má štěňata u sebe v Tuřicích.. Krmila je ve dne v noci, masírovala jim bříška, aby se vyprazdňovala. „Každé tři hodiny vstáváme, každé tři hodiny krmíme. přebalujeme je, protože dělají pod sebe. Musíme je omývat, masírovat,“ dodala.

Štěňata krásně prospívají | Jana Ulrichová

Krásně prospívají

Štěňata, která dostala jména Elvis, Rony, Míša a Kája, naštěstí dobře prospívala. Když se jich Kateřina ujala, vážili 290 gramů. Nyní jsou z nich roztomilí, čiperní už 2kilogramoví cvalíci, kteří se mají čile k světu a na zlý start svého života už dávno zapomněli.

Kateřina Ondičová se svými malými svěřenci | Jana Ulrichová

Slepé štěně za tisíce

Jako by toho nebylo málo, ke čtveřici přibyl ještě jeden malý nešťastník. Maličkou, teprve třídenní fenku Elišku, si koupila slečna na ulici za 2500 korun. Doma se pak divila, že štěňátko neotvírá oči a nejí. „Zlobí mě, jak hloupí lidé jsou. Vezmou si malinké ještě slepé štěně a myslí si, že jim bude doma žrát a hrát si s nimi,“ řekla Kateřina. Dodala, že když štěně začalo doma knučet a klepat se, předala ho slečna do péče spolku. „Fenka byla dehydrovaná, podchlazená. Dostala se k nám za minutu dvanáct,“ dodala záchranářka.

Do adopce za 4 týdny

Teď jsou štěňatům zhruba čtyři týdny, ještě chvíli potrvá, než budou moci odejít do nových domovů. „Do adopce půjdou až v osmi týdnech. Čeká je ještě jedno odčervení a očkování,“ řekla Kateřina. Co z roztomilých štěňat vyroste, není jasné, půjde ale zřejmě o psy střední velikosti. „Jsou velká, macatá, mají pořádné tlapičky, ale krátké nohy. Bohužel nejsem schopna určit, s čím mohou být křížená,“ řekla.

Štěňata vyrostla na láhvi, Kateřina je krmila každé tři hodiny ve dne v noci | Jana Ulrichová

Zodpovědné domovy

Nové zodpovědné domovy pro ně bude spolek hledat pečlivě a důkladně je bude prověřovat. „Vytáhla jsem je hrobníkovi z lopaty, vypiplala jsem je, proto mi na domovech pro ně bude hodně záležet. Budoucí majitelé musí počítat s kontrolou před i po adopci, budou muset být se mnou i nadále v kontaktu, protože budu chtít vědět, jak se štěňatům v nových domovech daří,“ řekla Kateřina. Zájemci o štěňátka se jí mohou už teď ozvat na telefonní číslo 608 775 706.

Štěňata jsou součástí Kateřininy rodiny, dohlíží na ně i adoptovaná fenka Amálka | Jana Ulrichová

Jak (ne)koupit psa?

Od svého vzniku se Blesk tlapky snaží radit, jak správně koupit štěně. Důležité je nákup neuspěchat, nepodlehnout emocím, vše si dostatečně rozmyslet. Měli by zvážit své finanční a časové možnosti, i to, že je to závazek na několik, třeba i 15 let. Zamyslet by se měli i nad volbou rasy. Zásadní chybou je nákup štěněte bez průkazu původu někde na ulici nebo přes inzertní servery. Kupující by měl vždy vidět prostředí, v němž štěně vyrůstalo, a jeho rodiče. Měl by dostat kupní smlouvu a očkovací průkaz včetně čísla čipu. Doporučujeme vybrat si štěně v registrované chovatelské stanici, nebo pokud kupující nestojí o průkaz původu, zajít do některého z útulků a spolků, a adoptovat psa tam.