Jiřímu Kajínkovi byla opět v patách policie: Skončilo to nehodou!

Bouračka se odehrála u Domašova, asi 20 kilometrů od brněnské Bystrce, kde Kajínek bydlí od svého propuštění s nyní už manželkou Magdou. „Dojížděli jsme do kolony, dobrzdili to a Magda mi říká, že to krásně vyšlo. Jak to dořekla, v tu chvíli se ozvala rána a BMW, které jelo za námi, do nás narazilo,“ řekl Kajínek, který hned vystoupil z auta.

„Povídám jim: Chlapi, vy neumíte brzdit? Hned se ptali, jestli jsme oba v pořádku. Když jsem jim řekl, že zavoláme policii, tak mi hned řekli, že oni jsou policajti. Byla to náhoda,“ povídal Kajínek. Policisté, kteří jej nabourali, byli z útvaru Ochranné služby Policie ČR.

Zatímco Kajínkův luxusní Mercedes S měl na první pohled jen pochroumaný nárazník, bavorák měl rozmlácený předek. „Byla to taková rána, že jim vystřelily airbagy a měli prasklé čelní sklo. Ale pánům se také nic nestalo,“ řekl bývalý vězeň.

Toho kriminalisté naháněli jako zloděje už od 80. let a v roce 1998 byl odsouzen na doživotí za dvojnásobnou vraždu a těžké ublížení na zdraví. Před sedmi lety ale dostal prezidentskou milost.