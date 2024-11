Investice do kvalitních krmiv se vyplatí. Předejdete zdravotním problémům a nákladné léčbě

Kvalitní krmivo musí obsahovat tři základní složky, proteiny, tuky a sacharidy. Proteiny a tuky by měly být převážně živočišného původu, protože obsahují více esenciálních aminokyselin a zažívání zvířat lépe vyhovují. Chybět by neměly ani vitamíny pro správný růst a minerály pro zdravé kosti a tkáně, krásnou srst.

Pokud chcete dopřát psovi kvalitní krmení, můžete zvolit superprémiové granule Starvita | Mountfield

Postupný přechod

Pokud chcete svému mazlíčkovi dopřát kvalitu, měli byste zvolit prémiová nebo superprémiová krmiva, jako je např. Vivavita a Starvita od společnosti Mountfield. Přechod na kvalitnější krmivo, by měl být vždy postupný. Psům a kočkám vyhovuje pravidelný režim a jednotvárnost krmení. Na novou stravu by si proto měli zvykat postupně, minimálně v průběhu jednoho týdne. První den stačí přimíchat do starých granulí 1/7 nových a pak postupně poměr navyšovat. „Pokud si vaše zvíře vybírá z misky pouze původní nebo nové granule, můžete celý obsah v prvních pár dávkách smíchat s vodou a tím vytvořit kašovitou směs,“ poradila odbornice na výživu psů ze společnosti Mountfield Kristýna Hromádková.

Jak poznat kvalitu?

Kvalitní krmení není podle odborníků společnosti Mountfield těžké poznat. „Výrobci musí uvádět suroviny ve složení na obalu v sestupném pořadí. Čeho je v krmivu nejvíce, to je na prvním místě. Masová složka by tak měla být ve výčtu surovin na začátku. Kvalitní krmiva také na obale uvádějí, pro koho je dané krmivo vhodné, zda pro štěňata, starší psy, nebo pro psy velkých či malých plemen," vysvětlila Kristýna Hromádková. Prémiová řada Vivavita | Mountfield

Důležitý protein

Povinně se ve složení uvádí obsah proteinu, tuku, vlákniny, a také popela, jehož by mělo být v průměru do 8 %. „Tato hodnota ukazuje, kolik procent anorganických složek zůstane po úplném spálení granulí. V superprémiovém krmivu by mělo být více než 60 % proteinů živočišného původu,“ uvedla Kristýna Hromádková z Mountfieldu s tím, že investice do kvality se vždy vyplatí. “Kvalitní krmivo pomůže snížit riziko různých zdravotních problémů. Předejdete tak častým návštěvám u veterináře a vysokým nákladům na léčbu,“ dodala.