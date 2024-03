Marsii se musela rozloučit s paničkou, rozdělila je nemoc. Najde fenka nový domov?

Fenka neměla ze začátku snadný život. Žila na úvazu, ze kterého ji její bývalá panička zachránila a dala jí milující domov. Teď se ale kvůli vážným zdravotním obtížím musela Marsii vzdát. „Je to silný příběh, který nás všechny zasáhl,“ řekla provozovatelka útulku Gabriela Jägerová.

Marsii s dobrovolnicí Natálií Žigmondovou | Jana Ulrichová

Milovaná, opečovaná

Původní majitelka Marsii milovala, hodně se jí věnovala a spoustu ji toho naučila. „Naučila ji jezdit v autě i v MHD, naučila ji pohybovat se mezi zvířaty bez toho, že by si jich všímala, a to přesto, že Marsii nemá jiná zvířata ráda. Žili si spolu spokojeně v bytě, v teple,“ popsala Gabriela s tím, že podobný domov teď pro Marsii hledají. „Chceme pro ni někoho, kdo by ji zahrnul láskou, někoho, kdo by pokračoval v jejím výcviku, protože je úžasná a ráda se rozvíjí,“ dodala.

Mazlivá a hravá

Ideální by byl pro Marsii byt, na který byla zvyklá, může žít ale i v domku se zahradou. V takovém případě by měl být ale pozemek řádně oplocený, aby se Marsii nemohla dostat třeba za zvěří. Nový majitel by měl mít už s většími psy zkušenosti. „Budeme rádi, když si ji vezme někdo, kdo rozumí německým ovčákům, kdo chápe jejich inteligenci a umí ji rozvíjet,“ řekla Gabriela s tím, že Marsii je skvělá, mazlivá a hravá, takže může odejít i do rodiny s většími dětmi.

Marsii je hezká fenka německého ovčáka | Jana Ulrichová

Připravena odejít

Marsii je naprosto zdravá, je odčervená, čipovaná, kastrovaná, do nového domova může proto odejít okamžitě. Zájemci, kteří by jí ho chtěli poskytnout, mohou kontaktovat tachovský útulek U Šmudliny písemně, a to na e-mail gabrielka333@seznam.cz.