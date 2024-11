Páníček šel do vězení, Trip skončil v útulku. Na domov tam čeká už dva roky

V útulku se Trip ocitl poté, co jeho pán skončil ve vězení. „Po dohodě s rodinou jsme se rozhodli, že mu budeme hledat nový domov. Na to, aby čekal, až se jeho pán vrátí, je psí život příliš krátký,“ řekla provozovatelka útulku Gabriela Jägerová.

Nic ho nezastaví

Tripovi ale zatím roky utíkají, a zájemci o něj se nehlásí. Zřejmě proto, že to není pes každého. „Je nádherný, svalnatý, zdravý, musí jít ale do bytu nebo do domu. Nemůže se jen tak volně pohybovat po zahradě, protože rád utíká. Překoná každou překážku horem, dolem,“ popsala Gabriela s tím, že navíc nemá rád ostatní zvířata. Nový majitelé ho proto budou muset venčit na vodítku a s náhubkem.

Potřebuje zaměstnat

Pokud budou ale noví majitelé doporučení útulku respektovat, získají v Tripovi skvělého parťáka. „Miluje rodinu, miluje lidi, je to naprosto úžasný a oddaný přítel,“ řekla Gabriela. Dodala, že pro Tripa hledají mladou aktivní rodinu, která mu věnuje hodně času, dopřeje mu dostatek pohybu a navíc dokáže zaměstnat i jeho chytrou hlavu.

Dokonalý parťák

V útulku věří, že se správná rodina pro Tripa nakonec najde. „O psy typu bull se obecně hlásí málo zájemců. V případě Tripa už tu nějací byli, když ale viděli, jak reaguje na jiná zvířata, rozmysleli si to,“ řekla Gabriela. „Já bych z toho ale zas takové drama nedělala. Je spousta psů, kteří nesnesou ostatní zvířata. V rukách zodpovědného člověka bude Trip naprosto dokonalým psem,“ dodala s nadějí.

Najde domov?

Do nového domova může Trip odejít okamžitě, je zdravý, očkovaný, čipovaný a kastrovaný. Zájemci, kteří by se ho chtěli poskytnout, mohou kontaktovat tachovský útulek U Šmudliny písemně, a to na e-mail gabrielka333@seznam.cz.