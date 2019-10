Řidičák mají jen krátce, způsobují ale skoro nejvíc dopravních nehod ze všech. Ty, které zaviní řidiči do 24 let, navíc často končí i smrtí. Podle expertů za to může řada systémových chyb. Děti se ve školách neučí dopravní výchovu jako dřív, testy v autoškole jsou zastaralé a k tomu, aby se mladí naučili na silnicích chovat správně, jízdy s učitelem nestačí. Proto se teď chystají velké změny v zákoně o autoškolách. Zkoušky by mohly být obsáhlejší a přísnější, počítá se taky s řidičákem na zkoušku.

Přeceňují svoje síly, jejich rychlost je vyšší než ta, při které by dokázali pohotově reagovat. A hlavně se při řízení věnují všemu možnému, třeba telefonování nebo natáčení videí či odepisování na zprávy. Nejvíc škody kvůli tomu napáchají ti, kteří mají řidičák sotva rok. K tomu, aby si mladí řidiči uvědomili, co je na silnicích čeká podle expertů rozhodně nestačí to, co si vyzkouší v autoškole.

Jízdy před zkouškou navíc se žákům neprodraží

V autoškole žák najezdí maximálně 500 kilometrů. Aby se snížila nehodovost, je podle výpočtů a zkušeností ze zahraničí potřeba ještě dalších 3000 kilometrů pod dohledem zkušeného řidiče. V připravovaném zákoně by proto měla být nová možnost pro začátečníky.

„V podstatě jde o to, že budou vybraní lidé, například rodinní příslušníci, kteří už jsou zkušení řidiči a mají čistou kartu řidiče. Ti absolvují půldenní metodický kurz a stanou se takzvanými laickými učiteli,“ vysvětlil Blesk Zprávám Roman Budský ze společenství Vize 0, které sdružuje všechny, kteří mají co do činění s bezpečností silničního provozu, tedy mimisterstvo dopravy, policii, pojišťovny a další.

V autoškole se tak žák naučí hlavně základy toho, jak řídit. Potřebné zkušenosti ale nabere až při jízdách s laickým řidičem. „Žák tak bude moct jezdit v autě ještě před tím, než půjde na samotnou zkoušku. V praxi to může vypadat tak, že rodina pojede na chatu a otec řekne, že když mají vyřízené to povolení, tak to odřídí syn pod jeho dohledem. Příště si zase může vyzkoušet společnou jízdu do obchodu například v pátek odpoledne, tedy ve špičce,“ nastínil Budský.

Chystají se přísnější zkoušky a testy navíc

Absolvovat tyto jízdy žák nemusí, jenže nová pravidla pro získání řidičáku budou mnohem přísnější a bez těchto jízd bude náročné zkoušku složit.

„Teď už nebudeme přivírat oči nad tím, co se žáci nestihli v autoškole naučit. Bude přesně dáno, jak má jezdit řidič, kterého samotného pustíme do silničního provozu. Zákonem mu dáme možnost se to zkrátka naučit před zkouškou pořádně a lépe,“ říká Budský.

Při zkoušce bude muset žák zamířit do centra města ale i za město a na dálnici. Komisař řekne žákovi pouze cílovou destinaci a po dobu jízdy mu už nebude napovídat jako tomu je dosud. Nově budou moct žáci používat i navigace, aby se rovnou naučili jezdit s pomocí moderních technologií.

U samotného testu budou jinak formulované otázky a odpovědi. V současnosti jsou totiž 20 let staré a často dost intuitivní, mnohdy žákům pomáhá, že bývá nejdelší odpověď ta správná a podobně. Omezit by se taky měly přesné citace zákona.

K jízdám a testu se přidá se ale ještě jedna část, tou bude test vnímání rizik. „Místo známých jednoduchých obrázků se budou využívat animace, ze kterých bude žák muset poznat, jaké hrozí nebezpečí a dokázat, že se v takové situaci zachová správně. Animace budou víc připomínat realitu silnic, kdy za autem jede cyklista, na přechodu jde člověk a zároveň cestu kříží další auto,“ popsal plány Aleš Horčička z Asociace autoškol.

„Nově budeme také počítat s tím, že na silnicích prostě máme řidiče, kteří zákon nedodržují a i tak to ostatní musí zvládnout. Nejde si říct, že tady mám prostě přednost, a tak jedu, to musíme žáky naučit už v autoškole, tedy před tím, než začnou sami jezdit,“ dodal Horčička. Inspiraci si s kolegy bere v Německu, kde takto už autoškoly fungují.

Řidičák na dva roky, pak se uvidí

O řidičák na zkoušku se u nás mluví spoustu let. V zahraničí se totiž osvědčil. Oproti nedávným plánům se teď už nepočítá s tím, že by mladí řidiči přišli o řidičák po tom, co by nasbírali šest trestných bodů. „Usoudili jsme, že to je jen způsob, jak dostat mladé dřív pryč ze silnic, my ale potřebujeme jejich dovednosti zkvalitnit. To se bodovým systémem změnit nedá,“ vysvětlil Budský.

„U nás je systém nastavený tak, že si člověk udělá řidičák a pak už se o něj stát celý život nestará a jen se pak divíme následkům. To je chyba,“ říká šéf dopravní policie Jiří Zlý. V plánu teď je, že by se řidičské oprávnění nejprve udělilo na dva roky. V této době by musel řidič absolvovat tři různá prověření. Jednou složkou budou dopravně psychologické diskuze mezi deseti maximálně patnácti lidmi, tam budou začátečníci probírat různé situace tak, aby si sami uvědomili, jak se za volantem chovat zodpovědně. Tyto diskuze by měly být v praxi účinější než pouhé testy psychiky.

Uvažuje se o tom, že by měl řidič absolvovat posouzení individuálního stylu jízdy s instruktorem, který ho zkontroluje a upozorní na chyby. Za třetí by řidič musel absolvovat defenzivní jízdu.

„Nemá to být žádná škola smyku. My jim ty situace ukážeme, dostaneme je do nich a oni si uvědomí, že to opravdu není sranda, a že musí dělat všechno proto, aby se do nich nedostali,“ vysvětlil záměr Budský z Vize 0, která se podílí na přípravě nového zákona. Až po absolvování těchto tří složek řidičák dotyčnému zůstává na trvalo.

Přesnou podobu změn bude řešit pracovní skupina Legislativní rady vlády. Ta má v plánu návrh příští rok předložit do Sněmovny. Autoškoly ale dost možná zpřísní zkoušky už dřív.