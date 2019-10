Tragická dopravní nehoda se stala na silnici mezi dolnobavorskými obcemi Rotthalmünster a Asbach, zhruba 30 kilometrů jihozápadně od Pasova. Ze zatím neznámých příčin sjel kamion z vozovky, narazil do stromu a převrátil se. Sebevražda nadějného studenta (†24) na pražských právech: Tragédie po státnicích školu mění

Náraz Vítka uvnitř kabiny kamionu uvěznil. Svědci nehody se mu vydali ihned na pomoc, ale nepodařilo se jim muže z kabiny vyprostit. „Těsně po nehodě se dalo s řidičem ještě mluvit," řekl hasič Peter Högl s odkazem na svědectví lidí, kteří nehodu viděli a přispěchali českému řidiči na pomoc.

„Aktivně se pokusili dostat řidiče z kabiny, ale byl příliš silně zaklíněn. Už mu nemohli pomoci," dodal. Kamion chvilku po nehodě zachvátil požár a táta dvou holčiček v něm uhořel.

„Byl to strašně hodný a obětavý kluk, se kterým jsme spolu začali na kamionu, poprvé spolu přejeli hranice a po návratu z Německa jsme to uspěšně zapili na Folmavě. Byl pro každou srandu a byla to moje vrba a rádce, když jsem si nevěděl rady. Vždy pomohl nebo poradil, byl prostě skvělej kluk," truchlí na sociálních sítích kamarád Pavel.