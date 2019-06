Českému kamioňákovi hrozí v Německu doživotí: Na jeho podporu vzniká petice

V průběhu tohoto týdne se rozhodovalo o tom, zda Česká republika vydá do sousedního Německa řidiče kamionu Jaroslava N. (52), který začátkem roku 2019 nebezpečně předjížděl na bavorské silnici B12 nedaleko česko-německých hranic, přičemž málem smetl protijedoucí autobus. Brněnský krajský soud neměl pro muže slitování a k trestnímu stíhání svolil. Podle německého zákona tak šoférovi hrozí trest jako za pokus o vraždu. To se ale nelíbí některým lidem a rozhodli se založit petici za jeho nevydání.

U soudu s panem Jaroslavem N. (52) bylo tento týden ve středu pořádně dusno. Muž, který předešlé dva měsíce proseděl ve vazbě, tlak neunesl a po verdiktu, jenž rozhodl o jeho vydání do Německa, propukl v pláč. „Já nejsem vrah. Já jsem nechtěl nikomu ublížit,“ zalykal se Jaroslav.

V Německu, kde dotyčný začátkem tohoto roku nebezpečně předjížděl se svým kamionem a málem smetl protijedoucí autobus, mu nyní za pokus o vraždu hrozí mnohem tvrdší trest, než jaký by si odpykal doma. Ve hře je i doživotí a Jaroslav to po verdiktu dobře věděl. „Co to pro vás znamená, to vydání do Německa?“ ptal se reportér FTV Prima řidiče. Ten jen s pláčem konstatoval: „Smrt“.

Pro Jaroslava si do jeho domu v Kyjově dorazila na základě německé žádosti o vydání česká policie. „Muže jsme zadrželi na základě eurozatykače vydaného německou policií,“ řekla Blesku mluvčí policejního prezídia Lenka Sikorová.

Verdikt a následné zatčení vyvolalo mezi veřejností rozporuplné reakce. Někteří mají jasno. Čech musí za nebezpečné počínání a ohrožení života ostatních řidičů tvrdě pykat. Jiným ale naopak přide trest nepřiměřeně krutý a Jaroslav má podle nich svá práva. Jedná se prý o likvidaci člověka. Někteří se dokonce rozhodli jednat. „Co ten člověk udělal tak hroznýho, že ho vedou v poutech, jak kdyby někoho zavraždil,“ řekl FTV Prima Petr Růžička. Právě on je iniciátorem petice, která by měla vzniknout na podporu Jaroslava N.

„Přitom jenom udělal přestupek, když jsem viděl to video. Ani nevyjel do protisměru. Neudělal nic, jenom to, že jel po zebře,“ měl jasný názor kamionista. Podle jeho slov se rozhodl kolegovi šoférovi pomoci. Zda to bude mít nějaký efekt, netuší. Jasno ale má právní zástupce Jaroslava N. Dle jeho slov petice nic nevyřeší. Všem bylo předem jasné, že český soud o vydání rozhodne. Brněnský soudce Martin Vrbík už ve středu Blesku prozradil, že verdikt nemohl být jiný. S Německem Česko vážou dlouhodobě kladné vztahy a oboustranně bezproblémová spolupráce při vydávání.

Jaroslavovi N. se zhroutil svět 22. ledna, kdy se svým kamionem společnosti Mikostar Logistik ze Vsetína nebezpečně manévroval a málem se střetl s autobusem jedoucím proti němu. Svůj čin tehdy vysvětloval takto: „Byl to zkrat. Honil jsem čas a honili mě dispečeři, abych stihl přijet s nákladem včas. Za zpoždění mi hrozili pokutou, co jsem měl dělat?“ Z práce ho následně vyhodili. Měl se pokusit i o sebevraždu. „Chodím od ničeho k ničemu. Bojím se, že přijdu o barák,“ říkal před zatčením. Chtěl se prý dokonce zastřelit, oběsit nebo skočit pod vlak. „Co bude se mnou, nevím. Určitě bych už nikdy nic podobného neudělal. Hrozně toho lituji,“ dodal.