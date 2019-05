Soud vydal do Německa šoféra kamionu: Za ohrožení autobusu ho chtějí stíhat pro vraždu!

Brněnský krajský soud ve středu vydal k trestnímu stíhání do Německa řidiče kamionu Jaroslava N. (52), který začátkem roku v Bavorsku na silnici B12 u německo-české hranice nebezpečně předjížděl a ohrozil autobus. Blesku to potvrdili zaměstnanci soudu

Muž se bude v Německu zpovídat z pokusu o vraždu. Jeho manévr totiž zachytila palubní kamera z kabiny předjížděného nákladního vozu. Šoféra pak na základě německé žádosti zatkli čeští policisté. Přišli si pro něj do domku ve vsi na Kyjovsku.

„Muže jsme zadrželi na základě eurozatykače vydaného německou policií,“ řekla Blesku mluvčí policejního prezídia Lenka Sikorová. Ve vazbě čekal na vydání více jak dva měsíce. Brněnský soudce Martin Vrbík ve středu řekl, že soud neměl jinou možnost než vyhovět evropskému zatýkacímu rozkazu a šoféra k potrestání do Německa vydat.

Němci stíhají řidiče za pokus o vraždu

Němci viní českého šoféra z pokusu o vraždu! Hrozí mu až doživotí. Jen díky velkému štěstí totiž čelně nesmetl autobus, který o pár kilometrů dříve vysadil děti u školy. V Německu mu hrozí i doživotí! Tamní policisté s jistotou tvrdí, že nebezpečnou jízdou ohrozil životy ostatních účastníků silničního provozu.

Kamioňák ignoroval zákaz předjíždění: Vjel do cesty autobusu: Katastrofální čelní srážce zabránila jen shoda náhod

„Byl to zkrat. Honil jsem čas a honili mě dispečeři, abych stihl přijet s nákladem včas. Za zpoždění mi hrozili pokutou, co jsem měl dělat?,“ hájil se nešťastný řidič. „Jen jsem se v duchu modlil, abych se s autobusem nesrazil,“ dodal muž, který chodí doma pravidelně do kostela.

Nešťastný šofér se chtěl oběsit

Šofér kamionu, kterého šéfové firmy Mikostar Logistics ze Vsetína po zhlédnutí záznamu jeho jízdy vyrazili z práce, je prvním Čechem, kterému hrozí tak vysoký trest za nebezpečnou jízdu.

Řidič se po vyhazovu z práce sesypal. „Chodím od ničeho k ničemu. Bojím se, že přijdu o barák,“ říkal před zatčením. Chtěl se prý dokonce zastřelit, oběsit nebo skočit pod vlak. „Co bude se mnou, nevím. Určitě bych už nikdy nic podobného neudělal. Hrozně toho lituji,“ dodal.