Trojice mužů zneužívala děti v oblíbeném kempu: Trvalo to desítky let!

V rozsáhlé kauze je tak obžalována trojice mužů, kteří své činy údajně páchali 20 let. V případě třetího obžalovaného uvádí spis o 45 stranách činy v období od roku 1999 do letošního 11. ledna. Spáchány byly v kempu u města Lügde ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko a také ve Steinheimu. U tří ze spáchaných činů byl samotný obžalovaný mladší 18 let a u dalších dvou mu bylo méně než 21 let.

Obětí 34letého muže bylo podle státního zastupitelství 17, z toho osm dívek a devět chlapců. Všichni byli v době spáchání činů nezletilí. Mezi oběťmi je také šest dívek, které podle žalobců zneužil rovněž hlavní obžalovaný, kterým je 56letý muž čelící dohromady 293 jednotlivým obviněním.

Chlípný doktor zneužíval 20 let mladé chlapce. Chodil za nimi i do sprch

Součástí obžaloby vůči 34letému muži je i obvinění z držení dětské pornografie. Konkrétně jde o téměř 5000 datových souborů s fotografiemi a videi.

Podrobnosti k obviněním dalších dvou mužů soud zveřejnil už dříve. Hlavním obžalovaným je 56letý muž. Z 293 jednotlivých obvinění vznesených vůči němu se 226 bodů obžaloby týká sexuálního násilí na deseti dětech. Obžalovací spis celkem uvádí 22 obětí, které byly v době spáchání činů nezletilé. Kromě toho měl tento muž podle obžaloby v prosinci 2018 v držení 879 datových souborů s fotografiemi a videi s dětskou pornografií.

Druhým obžalovaným je 49letý muž z dolnosaského města Stade, který se podle obžalovacího spisu v nejméně čtyřech případech podílel na pořizování videí v kempu. Navíc údajně hlavního obžalovaného výslovně vybízel k sexuálnímu zneužívání. V lednu u něj bylo nalezeno 42.719 souborů s pornografickým materiálem s dětmi a mladistvými.