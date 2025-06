„Marušce jsem nakupovala, vařila, nosila jí jídlo. Pití dostávala, nechávala jsem jí všechno na vozíku u postele v kuchyni. Snažila jsem se jí koupat, jak často jen šlo. Jenže sama mám zdravotní problémy, tak to šlo čím dál hůř. Ona si navíc náhle postavila hlavu a vše odmítala,“ hájila se Anna H. u soudu.

Byt plný vší a výkalů

Podle ní nebožačka přestala pít, jíst, chodit na záchod a s ní a ještě třetí spolubydlící komunikovat. „Ona měla nějakou hrůzu z nemocnice, odmítala tam jít a bála se, že ji tam pošleme. Když se pokálela, tak jsme to zakryly novinami. Nenapadlo nás, že by mohla umřít,“ tvrdila žalovaná seniorka.

Poměry v bytě tří žen na Porubské ulici byly prý tak šílené, že do bytu plného vší a další havěti odmítali chodit i jejich příbuzní. Když šli sousedé ven, prý se výpovědí ve vlastním bytu nadechli a chodbou kolem bytu Anny H. doslova proběhli se zadrženým dechem, aby se nepozvraceli.

„Pokud jste péči nezvládala, proč jste si neřekla o pomoc? Proč jste se péči o poškozenou s úřadem vlastně podepsala?,“ ptal se předseda senátu. Anna H. jen opakovala, že Marie byla „mimo“ a jakoukoli péči odmítala.

V příšerném stavu

Mrtvou Marii našli ve stavu kost a kůže, bez vlasů, bez chlupů. Tělo měla plné proleženin, opruzenin a škrábanců, nejspíše kvůli všudypřítomným vším.

Zemřela v šokovém stavu po selhání orgánů, které byly zcela nedokrvené kvůli totální podvýživě. Našli jí stresové vředy v žaludku. Roli při její smrti hrála i zcela chybějící hygiena a působení parazitů.

Mohlo to trvat roky!

Zatímco Anna H. tvrdila, že zhoršení zdravotního stavu spolubydlící byla otázka 14 dní, žaloba tvrdí, že se soustavně horšil nejmíň půl roku, podle znalců dokonce několik let!

Ti zjistili, že kdykoli se Marii podařilo dostat do nemocnice nebo krátkodobý pobyt do LDN, její stav se zlepšil, váha stoupla a dokonce se „rozhýbala“. Po návratu do bytu k Anně H. se ale Mariin stav opět rapidně horšil.

Peníze od úřadu propily!?

Anna H. měla dluh až 300 tisíc na exekucích. Na péči o Marii brala příspěvek 19 200 korun. Na dotaz soudu, kam ty peníze šly, tvrdila, že do vybavení bytu a na nákupy.

Už policii ale řekla, že si ona, Marie i třetí spolubydlící dávaly co čtyři dny půl litru vodky. Marie prý denně kouřila 20 cigaret. Třetí spolubydlící v kauze figuruje jako svědek. Anně H. hrozí za trýznivou vraždu až 25 let i doživotí. Žalobkyně navrhuje 15 let.

VIDEO: Balíkový vrah. Rozřezal svou družku kvůli hádce, části těla posílal balíky na vymyšlené adresy.

Video Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se Balíkový vrah. Rozřezal svou družku kvůli hádce, části těla posílal balíky na vymyšlené adresy Videohub