Podle ruských úřadů činných ve vyšetřování policie z trojnásobné vraždy viní dvaadvacetiletého muže - bratra partnera zabité ženy. Ten se k činu údajně doznal a poodhalil tak, co se přesně odehrálo.

Muž zavraždil manželku (†23) poté, co potratila! Dostal doživotí

Sedmadvacetiletá Darja z vesničky Pavlovka zmizela 22. srpna poté, co se měla pohádat se svým mužem. Následně si sbalila věci a rozhodla se, že odjede i s potomky z předešlého vztahu za rodinou do Irkutsku. Osudovou chybu ale udělala, když požádala právě bratra svého muže, aby ji odvezl na nádraží.

Muž žárlil na expřítelkyni (†19): V Alpách zavraždil ji i její rodinu

Jak uvádějí ruské úřady, obviněný Nikolaj popsal, že švagrovou i s dětmi skutečně naložil do svého auta, ale po hádce se rozhodl krizovou situaci vyřešit tím nejhorším způsobem. Vzal kabel a všechny tři postupně uškrtil. Nehybná těla pak odvezl do lesa, zahrabal do porostu a jako pojistku ještě mrtvoly zalil betonem. Vše jen pár set metrů od vesnice.

Policie hledala těla více než měsíc až narazila na okolnosti, které je dovedly právě k podezřelému příbuznému. Tomu v případě prokázání viny hrozí i doživotní trest.