Nehoda se stala kolem 13:00 u vesnice Nitrianske Hrnčiarovce na silnici první třídy, kterou policie následně uzavřela. Náklaďák plně naložený kamennou směsí se tu srazil s autobusem s cestujícími, podle slovenských médií šlo převážně o děti středoškolského věku, které se vracely domů ze školy pravidelnou linkou z Nitry do Jelence.

Ministryně vnitra Denisa Saková na brífinku uvedla, že náklaďák směřoval do Nitry. Když jel z kopce dolů, tak se rozhoupal, přičemž protijedoucí autobus se mu snažil vyhnout. Náklaďák však narazil do jeho zadní části a autobus se následně převrátil do příkopu. Podle ministryně bylo nákladní auto pravděpodobně přetížené, vézt mělo údajně kolem 30 tun kamení.



Čtyři mrtví po nehodě na Znojemsku: Umírali mi v náručí! Promluvil muž, který zachraňoval Kryštůfka (4 měs.)

Video Místo tragické srážky autobusu s kamionem, kde vyhaslo mnoho životů - Policie SR

Hasiči původně informovali o 13 mrtvých, později ale uvedli, že obětí je méně. „Podle nejnovějších informací je na místě dopravní nehody 12 usmrcených,“ uvedli hasiči na facebooku s tím, že při mimořádné události zasahovalo 63 příslušníků HZS s 25 kusy hasičské techniky. Zraněných je 20, podle policie jsou tři v kritickém stavu, mezi zraněnými je i řidič náklaďáku. Ministryně zdravotnictví Andrea Kalavská počet mrtvých potvrdila a uvedla, že při nehodě bohužel zemřely minimálně čtyři nezletilé děti.

Záchranářům na místě pomáhali i svědci. „Všichni jsme na místě odevzdávali lékárničky,“ řekl TV Markíza Miro, který nehodu viděl. Zranění byli následně transportováni do nemocnic v Nitře, Nových Zámcích, Levicích, Banské Bystrici a Topoľčanech.

Havarovaný autobus patří přepravní společnosti Arriva. „Nákladní auto narazilo do příměstského autobusu na trase Nitra - Jelenec s časem odjezdu autobusu z Nitry ve 12:50 (linka 403431, spoj číslo 5). Podle dosavadních dostupných informací Operačního střediska záchranné zdravotní služby utrpělo následkem nehody několik lidí vážná zranění a bohužel více jich nehodu nepřežilo. Rodinám pozůstalých vyjadřujeme hlubokou soustrast. Záchranným složkám poskytuje naše společnost maximální součinnost," uvedla k nehodě společnost.

„Krizové centrum pro rodinné příslušníky je zřízeno v kulturním domě v Jelenci a na operačním středisku Krajského ředitelství Policejního sboru v Nitře informační telefonní linka 096130 2154," informovala slovenská policie.

Tragédie zarmoutila politiky

Premiér Peter Pellegrini se kvůli tragédii předčasně vrací z pracovní cesty na Kypru. Na místo přijela i ministryně vnitra Denisa Saková, ministryně zdravotnictví Andrea Kalavská a ministr dopravy Arpád Érsek. Do Nitry vyrazila i ministryně školství Martina Lubyová a ministr obrany Peter Gajdoš.

Růže „mamince“ a svíčky na místě tragické nehody: Sražená záchranářka (†35) tudy chodila pravidelně

„U Nitry se dnes stala strašná tragédie. Okamžitě jsem ukončil mou oficiální návštěvu Kypru a vracím se na Slovensko. Cítím nesmírnou lítost ke všem obětem a vyjadřuji upřímnou soustrast všem pozůstalým,“ uvedl premiér Pellegrini s tím, že s vládou projedná vyhlášení státního smutku. Ten by pravděpodobně připadl na pátek.



K nehodě se vyjádřila i prezidentka Zuzana Čaputová. „Zpráva o srážce autobusu s nákladním autem, která měla takové tragické následky, v nás všech vyvolává hluboký smutek. V těchto chvílích jsme myšlenkami s rodiči, kteří přišli o své děti, o své drahé a blízké. Myslíme také na zraněné a na to, aby dostali nejlepší možnou pomoc a péči. Všichni doufáme, že počet obětí už nebude narůstat. Po této hrozné tragédii prosím všechny, jezděme opatrně a ohleduplně, ať se všichni šťastně vrátíme ke svým rodinám," uvedla na facebooku.



Český prezident Miloš Zeman v souvislosti s tragédií Zuzaně Čaputové poslal kondolenční dopis. „Se zármutkem jsem přijal zprávu o tragické dopravní nehodě na jihu Slovenska, která si vyžádala oběti na životech a zanechala za sebou také mnoho zraněných. Slova mohou jen stěží vyjádřit bolest a smutek nad zmařenými lidskými životy. Dovolte mi, abych vám jménem svým i jménem české veřejnosti vyjádřil hlubokou soustrast. V této pohnuté chvíli jsme myšlenkami s vámi," napsal Zeman v dopise. Upřímnou soustrast slovenskému národu vyjádřil i premiér Andrej Babiš. "Jsem v šoku a hluboce soucítím se všemi pozůstalými," uvedl předseda vlády na twitteru.

Video Na Slovensku se srazil autobus plný školáků s kamionem - TV JOJ

Silnice smrti

Silnice I/65, na které k nehodě došlo, sloužila až do otevření nového úseku nedaleké rychlostní silnice R1 v roce 2011 pro veškerý tranzit od Nitry dál na střední Slovensko. Podle deníku SME měla do té doby přívlastek „silnice smrti“.

Nejtragičtější dopravní nehodou na Slovensku je havárie českého autobusu Karosa firmy Modelárna z Nemošic na Pardubicku, který v červenci 1995 u Kolárovic v okrese Bytča ve velké rychlosti narazil do svodidel, letěl asi 35 metrů vzduchem a dopadl do hloubky 15 metrů; nehoda si na místě vyžádala 16 mrtvých a 29 zraněných, z nichž jeden po několika dnech zemřel v nemocnici. Čtyři mrtví na Znojemsku: Muž viděl, jak jeho láska umírá! V autě jel i syn (4 měs.)

ZPRÁVU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME.