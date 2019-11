Byla to jen vteřina a mladá maminka Petra F. (†35) už se nevrátila z ranní procházky se svými dvěma psími parťáky. Zatímco doma na ni čekal partner Tomáš a dvě děti, život cvičitelky záchranářských psů a psa Charlieho vyhasl pod koly motocyklu na Smíchově. Petra tudy přitom chodila pravidelně, u Vltavy totiž se psy cvičila.

Byla živel, záchranářka s velkým srdcem, milovaná maminka a partnerka. Když Petra F. (†35) vyšla v pátek brzy ráno na procházku jako každý den se svými dvěma psy Charliem a Carem, nikdo nemohl tušit, že už se nikdy nevrátí domů ke svým dětem a partnerovi Tomášovi. „Nemohla jsem tomu uvěřit, ještě večer předtím jsme spolu mluvily,“ řekla Blesku Petřina známá. „Víte, ona působila na první dojem křehce, ale žádná barbína to nebyla. Spíš holka do nepohody. Byla svá, dokázala se ozvat, ale měla velké srdce. Milovala své děti, Tomáše a možná stejně i psy, kterým zasvětila život,“ dodala.

Tragická smrt záchranářky Petry (†35): Zemřela po boku pejska, kterého zachránila

V šoku jsou i kolegové mladé ženy. „Její energie byla nenapodobitelná,“ zveřejnili na stránkách Záchranné brigády kynologů Praha, kde Petra působila. „Osudové je, že ‚Duhový most‘ přešla v doprovodu svého milovaného psa Charlieho, kterého zachránila ze špatných podmínek. Milá Petro, ať je ti tam dobře. Budeš nám moc chybět,“ píše se dále ve smutné vzpomínce.

V pátek po šesté hodině ráno mířila Petra F. (†35) do parčíku na smíchovském Hořejším nábřeží. Se svými čtyřnohými mazlíčky chodila k Vltavě pravidelně cvičit. „Poslušnost trénujeme sami po večerech nebo brzkých ranních hodinách v centru Prahy na náplavce. Mezi bezdomovci a majiteli nevychovaných psů. Ale zdá se mi, že nám to funguje. Caroušku, děkuju,“ vysvětlila v jednom z příspěvků na sociální síti. Při cvičení v centru města už spolu zažili perné chvíle. „Křest ohněm před zkouškami. Právě mi na mostě na Výtoni Caroušovi pod nohy hodili ohňostroj, naštěstí se odrazil z mostu dolů. Pes to ustál, dostal míček za odměnu a mně doteď tečou nervy,“ svěřila se po dramatické chvíli na sociální síti.

Při nehodě s motorkářem v Praze zemřela záchranářka (†35): Dvě děti přišly o maminku

Osudného dne naposledy sešla ulicí J. Plachty k dvouproudé silnici, kde se v místě bez přechodu rychle rozhlédla a chtěla ji přeběhnout. Podle svědectví, které má Blesk k dispozici, už byla skoro na druhé straně silnice, když z neznámých důvodů zastavila. Ještě přitáhla na vodítku Charlieho, když do nich najel motorkář (39). Náraz ženu i psa odmrštil asi 10 metrů daleko, zhruba v místě jejich dopadu skončil na vozovce i řidič se svým strojem. On byl zraněný, Petra i Charlie bohužel na místě zemřeli. Mezi brzdícími vozidly u nehody pak zoufale pobíhal druhý ze psů, Caro, který paničku i kamaráda marně hledal.

Kdo byl viníkem neštěstí, nyní řeší policie, která nadále prosí případné další svědky nehody, aby se přihlásili na linku 158.