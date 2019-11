Noční smrt v lese u Vodňan: Mladý řidič (†21) vyletěl mezi stromy. Nepřežil, dívka je zraněná

Je to druhá smrtelná dopravní nehoda v kraji za posledních 48 hodin. Na policejním webu to dnes uvedl krajský policejní mluvčí Milan Bajcura.

Nehoda se stala asi hodinu po půlnoci v místě Vodňanské Svobodné Hory, kde vede silnice lesem. Jedenadvacetiletý řidič auta Opel Corsa jel směrem na obec Pražák. Když projížděl táhlou pravotočivou zatáčku, nepřizpůsobil rychlost. "S vozidlem vyjel vlevo mimo komunikaci směrem do lesního porostu a následně narazil levou stranou vozidla do stromu. Řidič na místě utrpěl zranění neslučitelná se životem," uvedl mluvčí. Dvacetiletá řidičova spolujezdkyně se zranila, záchranáři ji převezli do nemocnice.

Žena (†35) a pes zemřeli po srážce s motorkou: Takhle k nehodě došlo!

Ve čtvrtek zemřel při nehodě na Písecku osmačtyřicetiletý muž. Při průjezdu zatáčkou zřejmě nezvládl řízení a narazil do stromu. V jižních Čechách zemřelo od začátku roku při dopravních nehodách 61 lidí.