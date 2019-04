Ryby

V pátek jdete do práce s odporem a hledáte vnitřní sílu. Snad to nějak vydržíte. Ano, ale jen s obtížemi. Vedoucí se do vás neustále naváží, protože jste s prací pozadu. Snažíte se dělat co nejrychleji, ale máte strach z možného pochybení. Pátek bude náročný.