Záchranáři museli dopravit po ošetření na místě na urgentní příjem do Brna dvě ženy a do dětské nemocnice jednoho mladíka. Do nemocnice převezli i muže a ženu s lehkými zraněními, řekla ČTK mluvčí jihomoravských záchranářů Hedvika Kropáčková. Policisté nehodu vyšetřují, řekl ČTK mluvčí Bohumil Malášek. Silnice byla zcela uzavřená, nyní je provoz omezený.

Podle Maláška bylo příčinou nedání přednosti v jízdě. Auto od Tišnova chtělo odbočit doleva a nedalo přednost autu, které jelo od Doubravníka do Tišnova. Plné obnovení provozu bude možné, až hasiči silnici uklidí.