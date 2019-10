Vojtěch Ch. (31), řidič z oranžového Mustangu, popsal tragickou nehodu pro server iDnes.cz. „Motorismus mě vždy zajímal, pracoval jsem v autoprůmyslu. A zúčastnil jsem se několika amatérských závodů, ale nemám závodní licenci a rozhodně se nepovažuji za závodníka,“ řekl serveru. „Až do nehody jsem se považoval za dobrého řidiče. Bohužel, touto nehodou jsem zklamal všechny, kteří mi jako řidiči důvěřovali.“ sype si popel na hlavu.

Video Srážka dvou aut si vyžádala jednu oběť: Řidič Mustangu měl podle svědků závodit s jiným řidičem! - Facebook: Hasiči města Špindlerův Mlýn (JPO II)

V autě Vojtěch podle svých slov vezl dvanáctiletého chlapce, syna řidiče z červeného Mustangu, který jel v době nehody před ním. Na otázku, zda ho ani přítomnost chlapce nedonutila jet pomaleji, odpověděl, že měl za to, že jede pomalu, tedy až do té doby, než došlo k nehodě.

„Neumím si vysvětlit, co se stalo. Až do osudového střetu jsem měl vozidlo pod kontrolou. Chyba musela nastat až v posledním okamžiku, než se vozidla střetla,“ domnívá se Vojtěch. Toho, že by vjel do protisměru, si prý není vědom. Podle informací od policie k tomu ale zřejmě došlo.

Po nehodě skončila ve vážném stavu v nemocnici také generálova manželka (47). Kvůli úrazu hlavy se nemohla ani zúčastnit manželova pohřbu. Smrtelná srážka s mustangem očima řidičů: Jeli jako hovada! Ten červený to napral málem do nás!

Vojtěch se také vyslovil k záplavě nenávistných komentářů, kterou ho lidé počastovali na sociálních sítích. „Nebudu se vyjadřovat k formě příspěvků na sociálních sítích, ovšem s kritikou mého jednání souhlasím. Zavinil jsem jím obrovské neštěstí, na silnicích nemají lidé přicházet o životy,“ řekl a dodal, že s následky toho, co způsobil, se bude vyrovnávat do konce svého života.

Řidič „Mustangu smrti“ se údajně pokusil osobně setkat i s rodinou zemřelého. To se mu prý nepovedlo. „V tuto chvíli zařizuji prodej svého majetku, abych alespoň částečně mohl rodině kompenzovat to, co se penězi nahradit nedá,“ řekl s tím, že chce rodině pomoci co nejdříve.