Ve špatnou dobu na špatném místě byl v pondělí 14letý školák Patrik ze slovenské Nitry. Patrik šel se svou třídou na vycházku, která se mu stala osudnou. Když totiž procházel pod stromem na cyklostezce nedaleko fotbalového stadionu, silný vítr ulomil masivní větev, která spadla na skupinu dětí.

Tragédie se stala asi kilometr od školy. „Byly dvě skupiny žáků. Jedna, ve které bylo osm dětí, šla vepředu. Ta druhá, asi dvacetičlenná, byla za nimi. Obrovská větev spadla na chlapce z té menší skupiny a okamžitě je srazila na zem,“ popsala deníku Nový Čas svědkyně. Učitelky se dětem okamžitě rozběhly na pomoc a zavolaly záchranáře, ale ani ti nebyli schopní Patrikovi pomoct.

Drama na Liberecku: Chlapec (10) zachránil život své mámě! Záchranáři mu vysekli poklonu

Podle informací listu kus stromu Patrikovi zlomil vaz, chlapec zemřel na místě. Zbylí dva chlapci skončili v nemocnici s těžkými zraněními. „Byly k nám přivezeny dvě děti. Jedno z nich jsme operovali a druhé podstoupilo několik vyšetření. Obě jsou mimo ohrožení života,“ řekla deníku mluvčí nemocnice v Nitře Tatiana Timková.

Patrikovi spolužáci a pedagogové se s neštěstím srovnávají jen těžko. Zesnulý patřil mezi velmi oblíbené studenty. „Byl to chytrý kluk, velmi šikovný… Chodil na technickou olympiádu a vyhrával. Je to strašná tragédie,“ řekl Novému Času Patrikův dobrý kamarád.

Znásilnění holčičky (5) v Ústí nad Orlicí: Pedofil použil lest se psem

Smrt 14letého školáka samozřejmě nejvíce zasáhla jeho rodinu. Tu už kontaktoval například i primátor Nitry Marek Hattas. „Byl jsem s rodinou, vyjádřil jsem jim upřímnou soustrast. Je to obrovská tragédie nejen pro školu, ale i pro město. My, jako zřizovatel školy, budeme určitě celou záležitost řešit. Zjišťujeme, kdo za stromy zodpovídá. Majetek města to není,“ řekl primátor Novému Času.

Pozůstalým i žákům základní školy byli okamžitě k dispozici psychologové záchranných složek. Policie událost vyšetřuje.