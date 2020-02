Sociální sítě mají nového krále. Instagram a Facebook už dávno nejsou tím hlavním, co by táhlo mladou generaci. Jejich zájem směřuje k TikToku, mobilní aplikaci, na které mohou nahrávat hudební vzkazy. Na první dojem působí služba neškodně. Podle některých názorů má ale kostlivce ve skříni, kterým jsou její čínští majitelé. Ti hypoteticky mohou sledovat aktivitu uživatelů a pak ji využít pro své účely. Kvůli obavám z možné špionáže TikTok už například nesmějí používat australští či američtí vojáci. Český Národní úřad pro kybernetickou a informační (NÚKIB) však na dotaz Blesk Zpráv sdělil, že se sítí zabývat nechce.

I když TikTok ještě není tak široce populární jako třeba Facebook, i tak má na kontě smělá čísla. Aplikace byla stažena více než 1,5 miliardkrát po celém světě a je jednou z nejrychleji rostoucích platforem současnosti.

Platí to i pro Česko – byť oficiální statistiky nejsou dostupné, podle výzkumné zprávy Univerzity Palackého v Olomouci aplikaci aktivně používá přes 28 procent všech českých dětí. Server CzechCrunch vypočítal celkovou českou uživatelskou bázi TikToku mezi 400 tisíci a 600 tisíci lidmi. Podobné je to po celém světě - aktivních uživatelů je globálně přes 500 milionů.

Jde přitom o velice jednoduchou síť, na které lidé jen sdílejí krátká vtipná videa s chytlavou hudbou. To nikomu nivadí. Co vadí už dost, jsou vlastníci sítě. Jde totiž o čínskou společnost ByteDance, svého času nejhodnotnější startup světa. A protože je z Číny, neexistuje jistota, že není napojena na tamní komunistickou vládu.

Vojáci už si na TikToku neškrtnou

Podezření z možného zneužití TikToku ke špionážním taktikám bylo natolik velké, že americká vláda zahájila bezpečnostní prověrku sítě. Předcházela tomu zpráva britského deníku The Guardian, jenž uvedl, že moderátoři TikToku mazali příspěvky, které se negativně vyjadřovaly o vládnoucí čínské straně, masakru na Náměstí nebeského klidu, Tibetu nebo náboženské skupině Fa-lun-kung.

Pentagon posléze v prosinci 2019 vydal zákaz americkým vojákům aplikaci zcela používat, stejné opatření vydalo o několik týdnů později australské ministerstvo obrany. Důvod? Vojáci mohou mít přístup k citlivým materiálům, pohybovat se po utajených lokacích a i hypotetické riziko, že by k tomu přes TikTok měla Čína přístup, je moc velké. Paralelně navíc na aplikaci míří žaloba od americké studentky, která tvrdí, že její data byla z aplikace odeslána na čínské servery, což podezření také neubírá.

Od nevinné aplikace k budoucí hrozbě

Že Čína může vykonávat reálné špionážní aktivity přes své technologie, není nic nového. Stačí si vzpomenout na kauzu firem Huawei a ZTE, u kterých existuje konsenzus celosvětových kyberúřadů, že Čína jejich sítě může zneužívat ke sledování Západu. Je to mimo jiné proto, že na čínské firmy padá zákon, že pokud od nich místní tajné služby budou vyžadovat spolupráci, nemají jinou možnost než se podrobit. To se týká všech čínských společností, takže i TikToku.

Čína se navíc špionážních aktivit nebojí. Potvrzuje to poslední výroční zpráva Bezpečnostní informační služby (BIS). „Čínské zpravodajské aktivity se rozrostly jak co do intenzity, tak co do rozsahu a i v roce 2018 představovaly hrozbu pro zájmy a bezpečnost ČR. Na území ČR operovaly všechny nejvýznamnější čínské zpravodajské služby, tj. vojenská rozvědka (MID), Oddělení pro mezinárodní styky Ústředního výboru Komunistické strany Číny (OMSÚV), Ministerstvo státní bezpečnosti (MSS) a Ministerstvo veřejné bezpečnosti (MPS),“ uvedla kontrarozvědka.

Nic z toho neznamená, že Čína nonstop špehuje cizí vlády a občany přes TikTok (a Huawei, atd.), ale vybízí to k pozoru. To říká i analytička Samantha Hoffmanová z Australského institutu pro strategickou politiku.

„Komunistická strana Číny shromažďuje za oceánem hromadu dat a ta využívá k vylepšování své propagandy. Identifikuje společenské nálady, aby věděla, co si lidé o jednotlivých tématech myslí. S tím pak pracuje,“ nastínila odbornice pro webThe Verge, k čemu by Čína mohla data získaná z TikToku využívat. „Jde o to kontrolovat média globálně. Jakmile máte kontrolu, pak ji můžete využít k ovlivňování diskursu,“ dodala Hoffmanová.

I proto preventivní krok amerických a australských úřadů ocenil senátor a předseda senátního bezpečnostního výboru Pavel Fischer. „Jak se může nevinná aplikace na mobilním telefonu státu bezpečnostním rizikem,“ napsal na twitter s odkazem na prohlášení Australanů.

Nic nemažeme a neodposloucháváme, brání se firma

TikTok nařčení z možné špionáže odmítá. Rovněž říká, že nemaže žádný obsah, který by pro Čínu mohl působit nepříjemně. „Buďme velmi jasní: TikTok neodstraňuje obsah založený na citlivosti související s Čínou. Čínská vláda nás nikdy nepožádala o odstranění jakéhokoli obsahu, a pokud bychom o to byli požádáni, neučinili bychom tak. Tečka,“ uvedla síť na svém blogu.

Více se tomu věnovala i ve své historicky první Zprávě o transparentnosti, kterou vydala na přelomu roku. Uvádí v ní, že ze strany čínské vlády nepřišla jediná žádost o stažení jediného příspěvku, protože aplikace v Číně ani neoperuje. ByteDance totiž v zemi provozuje sesterskou aplikaci nazvanou Douyin – TikTok vytvořený přímo pro čínský trh.

Žádné varování směrem k TikTok nevydal ani český NÚKIB, jenž se například Huawei v minulosti hojně zaobíral. Důvod je ten, že sociální sítě obecně nechce řešit. „My se k tomu nechceme vyjadřovat, není to na nás,“ sdělil pro Blesk Zprávy mluvčí NÚKIB Radek Holý.

„Je to jako každá další sociální síť a diskusní fórům. Je na každých institucích, jak se k tomu postaví,“ dodal Holý s tím, že pokud by například ministerstvo obrany nebo vnitra chtěly pro své zaměstnance TikTok zakázat, budou k tomu muset dospět samy na základě svých interních předpisů.