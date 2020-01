Jedna z největších českých IT firem a zároveň jeden z nejpopulárnějších výrobců antivirových programů na světě, Avast, čelí vážnému obvinění. Společné vyšetřování serveru Vice.com a časopisu PCMag ukázalo, že společnost sbírá data o svých uživatelích a ta pak prodává velkým firmám typu Google, Microsoft nebo Pepsi. Má jít i o údaje o tom, co lidé na internetu vyhledávají nebo jak dlouho na určitých stránkách tráví.

Američtí novináři ke svým zjištěním přišli analýzou uniklých uživatelských údajů, kontaktů a firemních dokumentů. Všechno podle nich nasvědčuje tomu, že data, která Avast shromažďuje, jsou citlivá a prozrazují o chování lidí hodně. Prodej probíhá pomocí dceřiné společnosti firmy nazvané Jumpshot, jež údaje třídí do tzv. balíčků.

Klienti jsou schopni za tyto balíčky zaplatit i miliony dolarů. V minulosti mezi nimi měly být mimo jiné společnosti Sephora, Yelp, Google či Microsoft. Nákupem dat se o lidech dozví, jaká místa vyhledávali na Google Mapách, co hledali ve vyhledávači Google, co sledovali na YouTube nebo porno stránkách, kolik času strávili na jednotlivých stránkách atd. Údaje mají být anonymizované, tedy nemá je být možné vztáhnout ke konkrétnímu člověku, nicméně vyšetřovatelé tvrdí, že protože jsou tak obsáhlá, teoreticky je možné je deanonymizovat.

Začalo to doplňky do prohlížečů

Záležitost se ještě donedávna týkala pouze lidí užívajících doplňky do internetových prohlížečů vyrobené Avastem a jeho další dceřinou společností AVG. Ty měly upozorňovat na nebezpečné stránky na internetu, nicméně jak zjistil v říjnu Wladimir Palant, shromažďovaly o uživatelích data. Mozilla a Google proto doplňky rychle odstranily ze svých obchodů.

Avast tehdy řekl, že záležitost vyřeší. Cílené špehování lidí popřel. „Bezpečnost a soukromí našich uživatelů jsou pro Avast absolutní prioritou, a proto máme funkční a komplexní proces na ochranu jejich dat. V posledních dnech se objevily zprávy o tom, že prodáváme osobní údaje třetím stranám, což není pravda,“ uvedla firma.

A pokračovala s vysvětlením, že fungovat bez jakéhokoliv sběru dat nejde. „Tato agregovaná statistická data také sdílíme s naší vlastní marketingovou analytickou společností, Jumpshot, a v tomto jsme byli k našim zákazníkům transparentní od chvíle jejího startu,“ dodal Avast.

V konečném důsledku to tedy znamená, že sám Avast skutečně uživatelská data neprodává, ale předává je své dceřiné společnosti, která tak činí. Jumpshop o svých obchodních stycích v minulosti několikrát veřejně mluvil.

Mají „šmírovat“ i samotné antivirové programy

Dnes už by doplňky nic shromažďovat neměly. Vyšetřovatelé ale tvrdí, že to začaly dělat přímo antivirové programy společnosti. Naznačuje to i fakt, že Avast začal podle Vice.com a PCMag před pár dny žádat uživatele o souhlas se sběrem analytických dat. Že pak můžou být prodány, zmíněno v upozornění není.

„Pokud k tomu dají souhlas, zařízení se stane součástí Jumpshot panelu a veškerá jejich činnost na internetu spojená s vyhledáváním bude odesílána Jumpshotu,“ stojí v interním dokumentu, který vyšetřovatelé získali.

Zákazníci Jumpshotu ve většině případů nesdělili příliš informací o tom, co s nakoupenými daty dělali. Microsoft se například odmítl vyjádřit a tvrdí, že s firmou již nespolupracuje. Mluvčí Home Depot uvedl, že informace občas používá k vylepšení svých produktů a služeb.

Avast: Každý uživatel musí dát povolení

K současným obviněním Avast pro Vice.com a PCMag sdělil, že jeho přístup k datům zajišťuje, že nikdy Jumpshot nezíská informace o jménech lidí, jejich emailové adresy nebo kontaktní detaily.

„Uživatelé měli vždy možnost odhlásit se ze sdílení dat s programem Jumpshot. Od července 2019 jsme již začali zavádět explicitní volbu opt-in pro všechna nová stahování našeho AV (antivirového programu, pozn. red.) a nyní také vyzýváme naše stávající bezplatné uživatele učinit explicitní volbu, což je proces, který bude dokončen v únoru 2020,“ uvedla společnost.

Rovněž Avast zmínil, že dodržuje evropské Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a že je „téměř nemožné“ deanonymizovat uživatelská data. „Máme dlouhou historii ochrany zařízení a dat uživatelů před malwarem a bereme odpovědnost za vyvážení soukromí uživatelů s nezbytným používáním dat,“ řekla firma závěrem.

V současnosti má Avast kolem 435 milionů aktivních uživatelů po celém světě. Sídlí v Praze na Pankráci.