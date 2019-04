„Jsem rozvedená, nabídli mi vysavač.“ Jourová radí s ochranou soukromí na webu

Češi mají lepší ochranu osobních dat než Američané, přesto by si ale měli hlídat, kdo a jak s jejich soukromím nakládá. Ve Studiu Blesk to řekla eurokomisařka Věra Jourová, podle které může firma prodávající naše údaje bez souhlasu dostat milionové pokuty. „Tahají z vás data, vy je s důvěrou svěřujete a nevíte, že se data mohou zneužít a obrátit proti vám,“ zmínila v rozhovoru.

„Představte si, že sedíte doma v obýváku, někdo vám zaklepe na dveře a řekne: Dej mi své jméno, číslo bot, číslo tvého zdravotního pojištění, na co umřela tvá matka a kam chodíš v neděli do parku. Tak na toho člověka zavoláte policajta,“ zmínila Věra Jourová pro Blesk Zprávy.

Eurokomisařka přitom jedním dechem varovala: „Ale přesně toto nám dělají digitální firmy. Tahají z vás tato data a vy je s důvěrou svěřujete. A nevíte, že se o vás tato data sbírají a mohou se zneužít a obrátit proti vám.“

Jourová mluví o tom, že je důležité si své soukromí na internetu a chránit. Češi a další Evropané přitom k tomu mají lepší možnosti než třeba obyvatelé v USA. Jde především o pravidla v rámci GDPR, která už nedovolují, aby si firmy s naším soukromím dělaly, co chtějí.

Bez souhlasu ani ránu

„Existuje legislativa, podle které musíte jako občan dostat zprávu o tom, jak se vaše údaje využívají. Pokud pošlete nějaké firmě údaje a ona vám pak posílá nabídku na boty, máte zaručeno, že tyto údaje nevezme a neprodá je někomu dalšímu, kdo vám zase bude posílat jiné nabídky. Nebo k tomu musí dát souhlas,“ popsala Jourová. Dodala, že jde například o Facebook nebo Google, pro které naše osobní údaje při prodeji inzerce představují velké peníze.

„Mně tam například vyskakuje vysavač. Asi si někdo myslí, že když jsem 54letá rozvedená žena s frustrujícím zaměstnáním, tak moje největší hobby bude vysávat. Já si ho sice nekoupím, ale ta reklama se na nás valí na základě osobní údajů. Jsme čitelní a dá se předpokládat, co si koupíte,“ uvedla Jourová, která apeluje na Čechy, aby si to uvědomovali.

Jourová: Facebook musí lépe informovat

Poslední úspěch Evropské komise souvisí s Facebookem, který upraví podmínky používání své sociální sítě a jasně musí vysvětlit, jakým způsobem nakládá s údaji o uživatelích. Zahrne do podmínek používání nový text, ve kterém vysvětlí, že poskytuje uživatelům své služby zdarma výměnou za souhlas se sdílením jejich dat a s tím, že budou vystaveni reklamě.

„Uživatelé nyní jasně pochopí, že jejich data jsou touto sociální sítí využívána k prodeji cílené reklamy,“ zmínila Jourová s tím, že tato opatření by měla být realizována nejpozději do letošního června. Komise bude spolu s úřady na ochranu spotřebitelů tento proces pozorně sledovat, a pokud by firma své závazky nesplnila, čeká ji zřejmě sankce.

Firmám hrozí velmi vysoké pokuty

Jourová zmínila například nedávný případ z Polska, kde úřad na ochranu osobních údajů pokutuje firmu, která bez svolení prodala osobní údaje lidí bance, která si tak zjišťuje, jestli jsou schopni si splácet úvěr. „Hrozí vysoké pokuty, které by mohly hodně bolet. Takže jsou to zákony, které před zneužíváním odstrašují,“ řekla s tím, že může jít až o 4 procenta celosvětového obratu. „Ve Francii padla první pokuta jedné firmě, bylo to 50 milionů eur (1,28 miliardy korun, pozn. red.),“ dodala.

„Jsme na tom lépe než v USA. Tam je to postavené jinak, mají jiná pravidla pro zdravotnictví, jinou pro veřejnou správu a podobně. Ale ve světle posledních skandálů, například kolem firmy Cambridge Analytica, která se dostala do mozku lidem, k jejich citlivým údajům a prodávala je dále, se američtí zákonodárci zamýšlejí, že by zavedli něco jako evropské GDPR,“ uzavřela Jourová.