Loňský příklad malé vesničky z východní Moravy je inspirací. Následovníci nyní mají čas do 5. dubna. To je nejzazší termín, do kdy mohou přihlásit svůj obecní projekt, který vznikl na jejich katastrálním území a byl spolufinancován právě z fondů EU.

A s čím šly do soutěže Košíky? „Přihlásili jsme dětské skupiny, což znamená dohlídávání dětí v době vyučování od 15 do 18. hodin v naší nové multifunkční budově. V ní máme mimo jiné dvě knihovny, muzeum, účelovou místnost neformálního vzdělávání, prostě díky tomuto centru je život v obci mnohem bohatší,“ vypočetl starosta Jaroslav Šlechta.

Akce střídá akci, v polovině června vše vrcholí právě „sponzorovanou“ obecní slavností. Unie na ni přispěla částkou 75 tisíc korun. „Bude to zábava se vším všudy,“ ubezpečil starosta.

Rozhodnou sympatie veřejnosti

O vítězích soutěže rozhodne veřejnost v internetovém hlasování. „Hlasování bude probíhat od 10. dubna do 2. května prostřednictvím „lajků“ na facebookovém profilu Evropské komise České republiky. Aby byla soutěž férová, bude při hodnocení zohledněn také počet obyvatel dané obce,“ dodala mluvčí.

Obce mohou své projekty přihlašovat pomocí registračního formuláře právě do 5. dubna, který je k dispozici na webu Zastoupení Evropské komise v České republice. Výsledky soutěže budou zveřejněny začátkem května na Facebooku a webu Zastoupení Evropské komise v ČR.

