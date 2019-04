Europoslanci „vykastrovali“ směrnici. Místo zákazu bude dvojí kvalita legální

Je to jako krok z bláta do louže. I tak by se s určitou nadsázkou dalo označit úterní hlasování europoslanců ve výboru pro vnitřní trh, kde se kromě jiného řešilo, jakým způsobem bude vyřešena dvojí kvalita potravin. Tedy to, že máme v Česku na pultech obchodů výrobky stejných značek v horším složení. Podle posledního znění to vypadá, že dvojí kvalita bude za určitých podmínek povolena.

O skutečnosti, že se v Česku a dalších východních zemích EU v obchodech objevují konzervy s nižším obsahem masa, méně kvalitní rybí prsty nebo třeba pizza s menší porcí šunky než třeba v Německu, se obecně dlouhodobě ví. Nepřímo to přiznávají také výrobci potravin, kteří hovoří například o tom, že některé národy mají jiné chutě, případně v dané zemi jsou jiné výrobní postupy.

Česko, Slovensko a další státy proto vytáhly „do boje“ a v Bruselu prosadily, že se bude řešit zákaz takové praktiky. Evropská komise také připravila přísný návrh, podle kterého by výrobky stejné značky musely mít ve všech zemích stejnou kvalitu – jinak by šlo o nekalou obchodní praktiku.

Koupíte a těsně po uplynutí záruky musíte vyhodit? V Bruselu se chystá konec kazítek

Výsledek ale bude zřejmě mnohem méně přísnější, než se čekalo. Europoslanci ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele totiž v úterý odhlasovali kompromisní verzi, kterou si prosadily členské státy, především tedy ty západní v čele s Německem nebo Rakouskem.

Jiné složení povoleno

A klíčová pasáž o dvojí kvalitě se změnila k nepoznání. Rozdílná kvalita pod stejnou značkou sice bude zakázaná, ale budou existovat výjimky. „Obchodník může nicméně přizpůsobovat výrobky stejné značky různým geografickým trhům s ohledem na odůvodněné faktory, jako je získávání místních přísad, požadavky vnitrostátních právních předpisů, cíle změny složení nebo prokazatelné preference spotřebitelů,“ stojí nově ve směrnici.

Video Schválí Brusel nekonečný seznam výjimek? „Dvojí kvalitu chtějí zlegalizovat!“ zuří Sehnalová - David Budai, Blesk Zprávy 720p 360p REKLAMA

Jinými slovy to, co je dnes realita a chtělo se zakázat, bude nyní legální. Je o tom přesvědčena třeba europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která hlasovala proti této změně. „Pasáž ohledně dvojí kvality dopadla tak, že prakticky je legalizovaná. Členské státy prosadily v podstatě nekonečný seznam výjimek a bylo přijato bezzubé řešení,“ řekla pro Blesk.

„Horších potravin v Česku je málo,“ tvrdí úředník EU. Normy na salám odmítá

Vše mohou zpřísnit státy

Naproti tomu eurokomisařka Věra Jourová je optimističtější: „Já s tím zásadně nesouhlasím, protože na směrnici navážou zákony daných států, které mohou být ještě přísnější. Samozřejmě že jde o kompromis. Čelili jsme obrovskému protitlaku, takže pro mě je to úspěch,“ řekla Jourová Blesku s tím, že po zavedení do praxe se ještě může legislativa revidovat.

Kompromisní dohodu, která byla nyní v Bruselu vyjednána, musí v tuto chvíli ještě „posvětit“ Evropský parlament na plenárním zasedání i členské státy v rámci Rady EU. Pokud například europarlament výslednou podobu zamítne, vrátí se jednání na začátek a přísnější zákaz dvojí kvality bude opět „ve hře“. Pokud bude méně přísná verze schválena, budou moci tuto klíčovou pasáž zpřísnit ještě jednotlivé členské státy včetně Česka při implementaci směrnice do jejich legislativy.

Celý rozhovor s Věrou Jourovou:

Výborem europarlamentu prošla směrnice o ochraně spotřebitelů. Co se teď změní?

„Poprvé v historii zakazujeme šizení produktů, které nám vadí. Je to jednoznačný zákaz. Směrnice dává jasně silný nástroj do rukou inspekcím. V Česku to bude asi potravinářská inspekce, aby inspektoři produkty vyhledávali, aby zahajovali řízení, aby je sankcionovali nebo aby zakázali distribuci na území Česka.“

Česká europoslankyně Olga Sehnalová říká, že směrnice v této verzi je bezzubá a že jste podlehli tlakům zemí, kterým to vyhovuje…

„Já s tím zásadně nesouhlasím, protože na směrnici navážou zákony daných států, které mohou být ještě přísnější. Samozřejmě že jde o kompromis. Čelili jsme obrovskému protitlaku, takže pro mě je to úspěch. Ještě jsme prosadili, že do dvou let se bude prověřovat, jak to funguje, a může se stát, že směrnici budeme revidovat na základě důkazů z praxe. Parlament i Komise to budou sledovat.“

Češi vyhodí jídlo za 20 tisíc. Pozvěte na zbytky souseda, radí Martin s aplikací

Proč jste se nepřiklonili k přísnější verzi, kterou chtěli někteří europoslanci, aby byl absolutní zákaz dvojí kvality?

„To bychom nerespektovali členské státy, kde mají technické normy, a i řada členů europarlamentu uznala, že to tak nelze řešit. A byl tam i zásadní odpor některých států včetně těch, kde si na dvojí kvalitu stěžují. Pokud bychom na tom trvali, tak bychom celou směrnici zabili a neměli bychom nic.“

Dvojí kvalita tak zůstane?

„Spotřebitelé budou mít nově jasnou informaci, že pokud daný produkt bude mít odlišné složení kvůli danému zákonu v příslušném státu, který určuje technickou normou složení a v jiném státě to tak není, tak spotřebitelé budou o jiném složení informovaní. A to hned při nákupu. Ale budou to opravdu výjimečné případy. Důležité je, že teď bude jedna značka a jedno složení. Takže tohle je veliký pokrok. Ještě před dvěma lety jsem čelila obrovskému odporu jak od členských zemí, tak od výrobců.“

Je tam také to, že dvojí kvalita je nekalá praktika?

„To je ve směrnici o nekalých obchodních praktikách. Pokud tam bude nějaká odchylka, tak producent musí vysvětlit, proč to tak je. Některé státy mají různé normy, jako třeba, že v rybích prstech musí být určité procento masa nebo pro výrobek musí být použity místní suroviny. To jsou věci, o kterých by měl být spotřebitel informován. Pokud bude zjištěna odlišnost, tak to musí vysvětlit, proč to tak je. Nesmí se stát, že někde v jogurtech bude více chemie a někde více ovoce.“

Jsou ve výjimkách i chuťové preference?

„My tam chuťové preference neuvádíme, ale pokud bude producent mít odlišnost a bude odkazovat na to, že si změřil chuťové preference, tak bude muset dokázat, jak to změřil, jestli je to opravdu tak, jestli tam byl rozsáhlý průzkum, a inspekce bude mít velkou sílu vyžadovat tyto důkazy.“

Jourová „zaklekla“ na Airbnb. Skryté poplatky musí skončit, lidé uvidí plnou cenu

Neobáváte se toho, že se výrobci budou často odkazovat na chuťové preference, protože se jim nebude chtít měnit složení?

„Vůbec si nemyslím, že to bude často, protože výrobci si velice rozmyslí, jestli se budou dostávat do těchto situací, kdy se bude potravinářská inspekce dotazovat, jak přišli na to, že třeba k nám budou posílat jiné složení než do Německa. Tohle bude vyvíjet velmi velký tlak. Pokud se pustí do riskantního podniku, že tam jsou rozdíly, tak musí informovat spotřebitele a spotřebitel si to nemusí koupit. Teď budou mít i maloobchodníci možnost vědět, že daný výrobek je vyroben jinak, a zboží tak nemusí do prodeje vůbec pustit.“

Začali jste testovat různé potraviny, je dvojí kvalita opravdu prokázána?

„Testujeme produkty, kde máme jednotnou metodiku, aby se nemohl nikdo vymlouvat. Teď vychází na povrch, že ten problém skutečně existuje. U testování zjišťujeme, že jde asi kolem 30 procent produktů z vytipovaných podezřelých a nikdo už nemůže říct, že je to banalita a výmysl východoevropských států. Teď to utneme.“

Klíčová pasáž nové směrnice, která vše mění:

Toto navrhovala Evropská komise a Věra Jourová:

(…) Uvádění výrobků vydávaných za totožné na trh členských států, i když ve skutečnosti mají podstatně odlišné složení nebo znaky, může klamat spotřebitele a způsobit, že učiní rozhodnutí o obchodní transakci, které by jinak neučinil.

Toto bylo nakonec schváleno:

Uvádění na trh výrobku prezentovaného týmž nebo zdánlivě totožným způsobem jako výrobek, jenž je uváděn na trh pod stejnou značkou, ale jehož složení nebo znaky jsou odlišné, a pokud tato odlišnost není jasně a srozumitelně označena tak, aby si ji spotřebitel mohl na první pohled všimnout, je nekalou obchodní praktikou. (…) Obchodník může nicméně přizpůsobovat výrobky stejné značky různým geografickým trhům s ohledem na odůvodněné faktory, jako je získávání místních přísad, požadavky vnitrostátních právních předpisů, cíle změny složení nebo prokazatelné preference spotřebitelů, přičemž posledně jmenované musí být podloženy uspokojivými důkazy. Možné důkazy mohou vyplynout ze spotřebitelských testů využívajících ochutnávání naslepo nebo testování výrobků a dalších metod, které stanoví jasné preference spotřebitelů. (…)