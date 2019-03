Češi vyhodí jídlo za 20 tisíc. Pozvěte na zbytky souseda, radí Martin s aplikací

Domácnosti v Česku plýtvají jídlem ještě víc než supermarkety, míní předsedkyně Potravinové banky Věra Doušková. Ročně je vyhozených potravin „na hlavu“ za 20 tisíc nebo také 80 kilogramů, chcete-li. Podle vývojáře Martina Svátka by lidé jídlo i peníze mohli ušetřit tím, že by své recepty sdíleli, stejně tak se podělili i o „pozvánky k večeři“. Vymyslel proto aplikaci „Dobrey“, kde mohou lidé zvát své sousedy na zbytky z večeří nebo jim poradit, co s potravinami, kterým se blíží datum minimální trvanlivosti.