Koupíte a těsně po uplynutí záruky musíte vyhodit? V Bruselu se chystá konec kazítek

Dvojí kvalita potravin se v Evropské unii řeší už dlouho. Dá to rozum. Proč by rybí prsty ve stejném balení a stejné značky měly v Německu obsahovat více masa než v Česku? Jenže to není vše. Dvojí kvalitu totiž mají údajně i spotřebiče kvůli takzvaným »kazítkům«. A právě na ty se Unie zaměřuje nyní.

Znáte to. Koupíte si toustovač. Nebo rovnou pračku. Vše funguje perfektně do chvíle, než vám skončí záruční lhůta. A pak začnou problémy, které vás donutí přístroj buď draze opravovat, anebo rovnou vyhodit. Co za to může? Údajně tzv. »kazítka «, anebo, jak je politici občas vulgárněji nazývají, »ku*- vítka«.

Česká europoslankyně Olga Sehnalová (50, ČSSD) teď i kvůli nim navrhuje, aby se dvojí kvalita vztahovala nejen na potraviny, ale i na elektrospotřebiče. „Obrací se na mne řada lidí s poznatky o rozdílné kvalitě elektroniky, například televizorů nebo praček. V evropském rozpočtu jsme našli peníze na rozšiřování testování (i na spotřebiče, pozn. red.), ale míč je teď na straně Komise,“ řekla Blesku.

Jde i o přírodu

Jde nejenom o šizení zákazníka, kdy mikrovlnka pro německý trh může být kvalitnější a trvanlivější než ta pro český. Důležité je problém vyřešit i kvůli přílišné spotřebě a ekologii. „Osm z deseti spotřebitelů by podle celoevropského průzkumu jasně uvítalo pokažený výrobek raději opravit než si muset kupovat nový,“ říká Sehnalová. A bude-li po jejím, součástky, které nejdou opravit, tedy právě ona »kazítka«, by mohly být zakázány.

Další testy

Dvojí kvalita se zatím testuje jen u potravin. Následně by se mělo začít testovat i drogistické zboží. Řada lidí vidí rozdíly v nákupech pracích prášků u nás a v sousedním Německu. A údajně se kvalita liší i v zubních pastách a mýdlech.

Výrobci u potravin argumentují tzv. chuťovými preferencemi. To znamená, že lidem v různých zemích prý chutná například limonáda s více chemikáliemi než s vyšší ovocnou složkou a naopak. Pokud by se směrnice stihla schválit, platit by začala v roce 2020. Jestli se na pranýř dostane i dvojí kvalita spotřebičů, zatím není jisté. Bude ale zajímavé si počkat na argumentaci obchodníků. Třeba budou tvrdit, že Čechům je příjemnější porouchaná pračka než třeba Rakušanovi.

Jiný typ špíny

Schvalování směrnice proti dvojí kvalitě všech produktů ale nabralo zpoždění. Některé státy do toho házejí, lidově řečeno, vidle. A ano, jsou to ty, kde mají lidé chutné sušenky, efektivní aviváž i kvalitní toustovače. V tomto kontextu se jako »kazítko « směrnice skloňuje zejména Rakousko, které ve druhé půlce loňského roku EU předsedalo.

A zákaz blokují i jiné země, kde to spotřebitelé necítí jako problém. Třeba v Německu. „Můj záměr je dostat to z trhu pryč,“ potvrzuje i eurokomisařka Věra Jourová (54). Tu neuspokojilo ani podivné vysvětlení některých výrobců pracích prášků, že máme na východě Evropy jiný typ špíny. Nadějí je, že se do situace vloží Rumunsko, které je nyní předsedající zemí a o dvojí kvalitě ví také svoje.

Může za kvalitu legislativa?

Životnost výrobku záleží podle šéfa Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů Radka Hacaperky i na tom, z čeho je vyroben. „Je třeba si uvědomit, že materiály, z kterých se spotřebiče vyrábí dnes, jsou odlišné než ty, které se vyráběly před patnácti lety,“ řekl Blesku.

Má za to, že za kvalitu může i legislativa. „Jsou určovány různé podíly recyklovaného materiálu, zároveň se zakazují materiály, které jsou brané jako nebezpečné. Třeba olovo nebo cín,“ řekl. Je ale přesvědčen, že se kazítka záměrně nepoužívají. „Jestli se objevují u IT nebo výpočetní techniky, za to já ruku do ohně nedám,“ upozorňuje však.

Co nám ničí vybavení?

➜ Leckdo si pod názvem kazítko představí jen jakousi součástku, která se po skončení záruky začne aktivně zasazovat o to, aby přístroj nefungoval.

➜ Jenže často se může jednat i o druh materiálu, který může být například v ledničce či pračce zakoupené v Německu jiný než u nás. Klidně i něco tak základního, jako tloušťka a kvalita plastu, jak Blesku vysvětlila europoslankyně Sehnalová.

➜ Problémy podobného rázu mají i na Západě, tentokrát ale nejde o dvojí kvalitu, nýbrž prostě o kvalitu záměrně ošizenou. Britská spotřebitelská organizace upozornila, že velké množství praček je vyrobeno tak, aby oprava stála víc než nový spotřebič.

➜ »Záměrně« se mohou kazit i mobily. Výrobce může přestat vydávat důležité aktualizace pro daný model, který jste si třeba nedávno koupili, a telefon přestane fungovat tak, jak má.

Ve Francii trestný čin!

Ve Francii za záměrné použití součástky, která se po skončení záruky nenahraditelně rozbije, hrozí výrobci pokuta ve výši 300 tisíc eur. V krajním případě pak až dva roky vězení. Francouzi totiž před čtyřmi lety přijali zákon, který zakazuje do spotřebičů podobné součástky montovat. A »kazítko« v něm definuje jako »plánované zastarávání«.