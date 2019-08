Jsme dál popelnice Evropy, zoufají si Češi. Sdružení: Problém je v nás, ne v Bruselu

Drtivá většina obyvatel Česka je přesvědčená, že naše země je skutečně popelnicí Evropy. Vyplynulo to z výzkumu, který v červnu provedlo Sdružení českých spotřebitelů (SCS). S výrokem souhlasí 4 z 5 Čechů. To je podle předsedy Viktora Vodičky překvapivé, jelikož není pravdivý – problém dvojí kvality potravin a výrobků se týká celé Evropy.

„Intenzita tohoto zjištění pro nás beze sporu určitým překvapením je, protože nemáme žádné důkazy o tom, že by Česko popelnicí Evropy bylo, a za podobné kategorické výroky nejsme rádi,“ uvedl Vodička. Že si to myslí tolik lidí, je podle něj způsobeno mimo jiné tím, že tuto rétoriku převzala řada politiků.

Přitom jak ukázala červnová studie Evropské komise, která porovnávala potraviny z různých zemí EU a zkoumala, zda k dvojí kvalitě dochází, problém není omezen na žádný region. Nebyla zjištěna žádná země, kde by se takto „pochybných“ výrobků nacházelo více než jinde. Výsledky ukázaly, že potravin s podezřením na dvojí kvalitu je všeho všudy 9 procent.

A že existují členské státy, kde i nejlevnější jídlo, například párky, má výrazně kvalitnější složení? To je podle sdružení dáno tím, že v Německu, se kterým je Česko často porovnáváno, platí přísnější normy. „Jestli se tu vytvořil postoj, že nám Západ dováží nekvalitní výrobky, tak si to omezme,“ radí programový ředitel sdružení Libor Dupal. Podle něj je problém u nás, ne v Bruselu.

Zároveň přiznává, že na problematice mají podíl supermarkety a jejich kultura akčních cen. Aby výrobky nabízely často tzv. v akci, musí sahat k těm méně kvalitním. Podle Dupala se však situace lepší a Češi mění své spotřební chování. „Jsem optimista,“ sdělil programový ředitel.

Menší ovlivnitelnost Čechů cenami potvrdil i Vodička. Sice platí, že stále se v tomto ohledu drží na vrcholu Evropy, postupně ale klesají. Aktuálně jich je 62 procent, což je méně než předchozí roky. Celounijní průměr se drží na 51 procentech a tam by sdružení bylo rádo, kdyby se Češi dostali.

Změnu by měl přinést zákon

Většina obyvatel by podle výzkumu SCS přísnější pravidla pro prodej potravin ocenila, i kdyby to znamenalo omezení dovozu levného jídla. Podpořilo to 91 procent respondentů, nejvíce ženy. I tento výsledek považuje sdružení za překvapující. „Ukazuje je to, že spotřebitelé u nás preferují srozumitelné řešení kvality prodávaných potravin obecně a staví se jednoznačně za to, aby u nás nebylo možné prodávat například nekvalitní uzenářské výrobky,“ sdělil Vodička.

Velká část Čechů, 78 procent, se rovněž staví za to, aby zákaz dvojí kvality potravin byl součástí zákona o ochraně spotřebitele. Týkalo by se to všeho zboží, nejen jídla. Souvisí to s tím, že drtivá většina obyvatel považuje dvojí kvalitu za nekalou obchodní praktiku.

Za tu ji budou považovat i novely zákonů, které v květnu schválila vláda, mimo jiné právě zákona o ochraně spotřebitele. Zboží pod stejným obalem bude muset mít v Česku stejné složení jako jinde v Evropě. Rozdíl ve výrobcích bude moct být jen tehdy, pokud to výrobce dostatečně vysvětlí. Při porušení bude hrozit pokuta až 50 milionů korun, kterou, jak se dozvěděla SCS, většina Čechů podporuje.

Kontroly bude provádět Česká obchodní inspekce (ČOI). Novelu ještě musí posoudit poslanci.

Podle sdružení je zřejmé, že téma je pro Čechy velice emotivní. Odpovědi na většinu otázek byly drtivé, debatu o dvojích potravinách vnímají jako důležitou. Překvapena byla i zástupkyně společnosti S&CC market research, která pro SCS výzkum provedla. Podle ní dlouho nezažila, že by lidé odpovídali tak nadšeně. Průzkumu se účastnilo přes 800 osob.