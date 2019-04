Česko bude dál „popelnicí“ Evropy: Zákaz dvojí kvality bude bezzubý, potvrdil výbor

Sen o tom, že by Česko a další východní státy EU přestaly být „popelnicí“ Evropy, se pomalu rozplývá. Při nedávných jednáních v Bruselu se dohodlo, že dvojí kvalita bude za určitých podmínek možná, v úterý to potvrdil i Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. Stačí tak, když výrobce řekne, že Češi mají jiné chutě, a opět může do obchodu poslat horší džus, konzervu bez masa nebo ošizené rybí prsty. Hlas Německa a západních států byl silnější a „převálcoval“ snahy těch, kteří chtěli nespravedlivost vymýtit. Blesk Zprávy o tom informovala europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD).