Část kosmetiky a opalováků obsahuje rakovinovou látku, EU to odmítá uvádět na obalech

Existuje vážné podezření, že způsobuje rakovinu, na obalech to ale napsáno nebude. Aktivisté dlouhé roky bojují za to, aby kosmetika obsahující oxid titaničitý byla prodávaná s varováním, že může ublížit. Dokonce návrh protlačili až k Evropské komisi. Z jejich snahy ale nejspíš nic nebude, protože komise má v plánu povinné varování odmítnout. Podle aktivistů za to může rozsáhlá lobby ze strany výrobců kosmetiky a oxidu, které je orgán vystaven, informuje DailyMail.