Komise prověří dotace pro Agrofert. Unijní auditoři si „posvítí“ i na roky zpět

Ministerstvo zemědělství dnes zašle Evropské komisi podklady k prověření plateb evropských dotací společnosti Agrofert. Jde například o popis přípravy pravidel a vyhlašováni výzev Programu rozvoje venkova, seznam dotací poskytnutých podnikům ze skupiny Agrofert nebo údaje o kontrolách těchto dotací. Na dotaz ČTK to uvedlo ministerstvo. Auditní mise z EK do ČR dorazí v polovině ledna. Důvodem pro audit je podezření evropských úřadů, že premiér Andrej Babiš (ANO), který Agrofert v roce 2017 převedl do svěřenských fondů, může být kvůli dotacím pro holding ve střetu zájmů.