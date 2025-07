Krádeže, pokuty i nečekaná překvapení: Velký návod, jak se nedostat v Itálii do problémů

Na co by si měli dát pozor řidiči? Ať už ti, co si chtějí půjčit auto nebo skútr?

Doporučujeme se obracet pouze na prověřené půjčovny (ideálně přímo na letišti) a zjistit si přesné podmínky zápůjčky, včetně pojištění proti krádeži. V Itálii jsou regiony, kde půjčená auta nejsou automaticky pojištěná proti krádeži, připojištění nelze vůbec uzavřít a je třeba číst podmínky velmi pečlivě. Jedná se o regiony jako např. Katánii, Kalábrii, Sicílii, Basilicata. Molise a Apulie, kde je třeba hledat půjčovnu, která má auto pojištěné na všechny druhy škod. Dále doporučujeme mít u sebe kreditní kartu, kterou většina půjčoven požaduje.

Povolený limit alkoholu v krvi v Itálii je 0,5 gramu na litr a absolutní 0 pro nové řidiče (v prvních třech letech po získání řidičského průkazu) a profesionální řidiče. To platí pro všechna vozidla, včetně motocyklů. Nicméně, stejně jako v ČR je zjištění alkoholu v krvi při nehodě k tíži i toho, kdo nehodu nezpůsobil.

Hrozí i vykrádání aut. Kde hlavně? A jsou ohrožené i karavany

K vykrádání aut dochází velice pravidelně na území celé Itálie, nicméně absolutní primát má město Ostia nedaleko Říma a římského letiště Fiumicino, kde jsou nejbližší pláže pro návštěvníky hlavního města. Auta se nejen vykrádají, ale kradou a celá a rychlost provedení takové operace jsou velice krátké. Zaznamenali jsme vykradené automobily i před obchody nebo před hotely/hostely, dokonce před galeriemi.

Pokuty v Itálii

Od začátku roku 2025 platí v Itálii řada zpřísňujících úprav pravidel silničního provozu. Změny se týkají obzvláště: řízení za současného používání mobilního telefonu či jiného elektronického zařízení, řízení pod vlivem alkoholu/drog, zvyšují se pokuty za překročení rychlosti a přísně se trestá opuštění zvířat na silnici.

V případě používání elektronických zařízení za volantem lze uložit pokutu od 250 do 1 400 eur, také může dojít k odnětí řidičského oprávnění na týden až tři měsíce a ke ztrátě bodů. Řízení pod vlivem alkoholu - pokud se zjištěná hladina alkoholu v krvi pohybuje v rozmezí 0,5 - 0,8 ‰, bude u řidičského průkazu na 2-3 roky vyznačen speciální kód a řidič bude muset respektovat úplný zákaz požívání alkoholu (v Itálii je povolená menší spotřeba alkoholu do 0,5 ‰, do věku 21 let je však limit nulový) nebo povinně vozidlo vybavit „alcolockem“. Toto zařízení vypíná startování motoru, je-li zjištěn alkohol v dechu a řidič ho musí pořídit na své náklady.

Za překročení rychlosti se pokuty pohybují v rozmezí 173 - 694 eur, přičemž je lze kombinovat s dalšími postihy. Při prokázaném opuštění zvířat na silnici bude odebráno řidičské oprávnění; v úvahu připadá i trest odnětí svobody, pokud následkem dojde k závažné dopravní nehodě.

Od začátku tohoto roku se drasticky zdvihly pokuty i za špatné parkování.

Turisté a zvláště ti, kteří se po italských městech a jejich centrech budou pohybovat autem nebo na skútru si musí dát velký pozor na tzv. ZTL zóny, které bývají poměrně zřetelně vyznačeny a týkají se center i malých měst. Vjezd je do nich povolen jen na základě výjimek a jsou to tak nejčastější a nejsnáze pokutovatelné přestupky. Dalším úskalím jsou pěší zóny, na kterých Italové běžně parkují a turistu to mate.