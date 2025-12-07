Vánoční nápor a tisíce balíků! Jak to vypadá v depu Zásilkovny a co stojí za problémy?
Obří nápor zažívají před Vánoci doručovací společnosti. A ty největší obzvlášť velký. Své síly momentálně napíná i Zásilkovna ze skupiny Packeta, která vzala Blesk do jednoho ze svých největších dep, které provozuje. Nachází se v Rudné u Prahy a frmol je tu neuvěřitelný. Stovce lidí na směně pomáhají i roboti, kteří se starají o třídění zásilek.
Ne všechna depa Zásilkovny jsou stejné velká, to v Rudné u Prahy patří mezi ta největší. Obsluhuje region zahrnující oblast mezi Žatcem a Pískem a půlku Prahy. To znamená, že denně tu protečou tisíce zásilek a otočí se tu stovky kamionů.
Na depu vše začíná nebo končí. Je rozdělené na tři sektory, kdy každý má své určení. Provoz tu jede nonstop ve třech směnách a na každé je kolem stovky lidí. Ti na pozicích rotují, aby nedělali neustále jen jednu činnost – nesmí se stát, aby jeden člověk pouze běhal a jeden pouze stál. Kdo co bude vykonávat, určí vedoucí na začátku každé směny.
Přes den se v depu třídí všechny zásilky, které jsou na místo svezené a podané, aby se večer mohly převézt na ostatní depa či do zahraničí. V noci se pak třídí zásilky pro daný region, aby mohly být rozvezeny na výdejní místa nebo do Z-boxů.
Malé zásilky vozí roboti
Vše se tedy točí kolem třídění zásilek. Jediná šance, jak objemy zvládnout, je určitá míra automatizace, balíček tak při podání dostane svůj štítek, který se s ním táhne po jeho cestě. Bez něj by nebylo jasné, kam patří.
Blesk byl svědkem denního provozu, tudíž zásilky byly tříděny do ostatních dep. Každé depo zásilky byla vlastně jedna železná klec, do které se zásilka vloží (štítek zásilky se po vložení spáruje se štítkem klece), klec se naloží do kamionu a pokračuje dál.
Toto třídění na jednotlivá depa už v dnešní době neprobíhá ručně – většinou. Ručně se třídí jen nadrozměrné zásilky, jedou na tzv. válečkovou dráhu, ze které je pracovníci vloží na dané klece.
Menší zásilky do pěti kilo třídí roboti. Ti vypadají úplně jako robotické vysavače, jen na svém hřbetu mají malý pás. Pracovník naskenuje zásilku, vloží ji na robota, a ten už ji zavede k dané kleci, do které ji nechá sklouznout po speciální klouzačce. Hlavní část provozu tak vypadá jako rally robotů.
Zásilkovna je používá minimálně od roku 2021, v průběhu času je i vylepšovala. Například když zjistila, že lehké zásilky z robotů poté, co se rozjely, padaly. Roboti jsou tak dnes opatřeny zarážkami.
Kurýři dostali nové tašky
Mezi další stanoviště v depu patří lis na odpad. Všechny papírové krabice nebo folie, kterých se vyprodukuje skutečně hodně, jsou slisovány do velkých balíků.
Část haly je také vyhrazena pro vkládání roztříděných balíků do velkých tašek, které pak kurýři naloží a rozvezou do Z-boxů nebo výdejních míst. Každá taška má svůj unikátní kód, aby Zásilkovna měla přehled, kde se nachází.
Existuje i stanoviště, kam putují vrácené zásilky, u kterých si příjemce přeje změnu doručovacího místa – pracovník na takovou zásilku vytiskne nový štítek s novou adresou.
To vše sledují dispečeři, kteří jsou neustále na telefonu, aby pomáhali řidičům, jeden také běhá po depu, aby hlídal naloženost kamionů a dalších vozů.
Co způsobuje problémy
V neposlední řadě se v depu nachází výdejní místo. Zásilkovna přiznává, že když si člověk zvolí výdejní místo v depu, je to nejrychlejší způsob, jak se k balíku dostat. Zákazník si ale předem toto výdejní místo musí zvolit. Společnosti se podle jejích slov běžně stává, že lidé v aplikaci vidí, že zásilka je v depu v Rudné a domáhají se jí, jenže to narušuje nastavený proces – pracovníka nemůžou poslat hledat ji po hale.
To je jeden z momentů, kdy prý nečastěji vznikají nedorozumění. A pak je tu přesměrovávání zásilek. Sociální sítě jsou v posledních dnech plné zákazníků, kteří si stěžují, že jejich zásilka skončila jinde, než oni si zvolili, podle mluvčího společnosti Ondřeje Luštince k tomu ale dochází jen ve zhruba 4 procentech případů.
Vstupují do toho podle Zásilkovny i faktory, které podle svých slov těžko ovlivní. Třeba když e-shop zabalí zásilku do větší krabice, než se očekávalo a nevejde se do Z-boxu, tak pak je přesměrován do výdejního místa. Nebo zaplněnost Z-boxu – možná v něm byla kapacita v době objednání zboží, ale stačí aby e-shop trochu s odesláním otálel, box se mezitím zaplní… a tak ho kurýr dá jinam. Preferované výdejní místo ale pro tyto případy lze v aplikaci vyplnit.
Zásilkovna také konstatuje, že Z-boxy jsou navrženy tak, aby zvládaly běžný provoz přes rok. Vánoční období je extrémní a na sezonní výkyv kapacitu nemají. Společnost upozorňuje i na počasí, pokud napadne sníh, či je ledovka a podobně, může dojít ke zpoždění.
Alespoň pracovní síla se posiluje. Zásilkovna po celém Česku na tuto sezónu přijala nižší tisíce dodatečných pracovníků, spolupracuje i s lidmi ve výkonu trestu. Během směn jim na depech vyhrává hlasitá hudba, aby jim práce lépe šla od ruky. Prý si toto diskotéku pochvalují.
Miliony přepravených balíků
Zásilkovna, která součástí skupiny Packeta, loni zvýšila provozní zisk o 68 procent na 427 milionů korun. Tržby vzrostly na 5,7 miliard korun. V březnu 2024 skupinu převzaly od zakladatelky Simony Kijonkové investiční skupiny CNC a Emma Capital.
Společnost spolupracuje s celou řadou společností, například Alzou, Zalandem, Amazonem nebo čínským Temu. Loni objem přepravených zásilek skupiny Packeta vzrostl za celý rok 2024 ze 106 milionů na 131 milionů. Jednotlivá čísla k jednotlivým spolupracím ale neuvádí.
„Velké e-shopy, ať už české, nebo zahraniční, mají stejné podmínky, nikoho nezvýhodňujeme. O tom, jestli doručujeme klientům zboží z českého, evropského nebo mimoevropského e-shopu, rozhodují pouze zákazníci – jedině oni si vybírají, kde zboží nakoupí,“ říká Luštinec a dodává, že zvlášť u mimoevropských e-shopů může doručení během vánoční sezóny trvat déle než obvykle.
Jde o poslední Vánoce, kdy drobné zásilky ze zahraničí budou do moci do Evropy putovat bez omezení. Unijní ministři se v polovině listopadu dohodli, že co nejdříve v roce 2026 zavedou cla na balíky s nízkou hodnotou přicházející do zemí Evropské unie. Krok má se dotknout právě mimo jiné čínských e-shopů.
