Blackout, povodně či střelba: Experti dali tipy, jak přežít v krizových situacích

Bez základní výbavy se člověk v krizi neobejde. Tak to bohužel je. Dlouhodobě osvětu o tom, co by každá domácnost měla vlastnit, co by mělo obsahovat evakuační zavazadlo a co tzv. KPZ (krabička poslední záchrany), dělá specialista na zvládnutí extrémních situací a instruktor kurzů přežití v přírodě i ve městě Amar Ibrahim.

Jako zásadní popisuje filtr na vodu. „Protože bez vody vydržíme jenom tři dny, filtr by měl být v každé rodině,“ popisuje Ibrahim. Filtr může mít mnoho podob – buď skladný, nebo rovnou větší rodinný.

Dále jako základ vnímá power banku – ideálně několik – možností je i power banka se solárním panelem. Nebo solární panel, ze kterého lze nabíjet elektronické zařízení rovnou. Samozřejmě baterie a rádio. „Abychom dostávali informace, protože nemusí nic fungovat,“ vysvětluje.

Ukázka základního vybavení pro případ evakuace a přežití | Blesk: Markéta Batulková Mikešová

Co dalšího? Lidé by si měli zabalit deku, pláštěnku (pončo) a provaz, což jsou tři věci, se kterými už lze postavit improvizovaný příbytek. Zmiňuje i lepenku. „Je velmi důležitá, kdyby se blížil nějaký útok nebo cokoliv, můžete to dát do oken, ty skla se nevysypou,“ říká.

Neměly by chybět ani základní hygienické potřeby, ochrana dýchacích cest, lékárnička, případně vysílačky a nějaké obranné prostředky – sprej, nůž, sekyrka. Také čelovka a mapa. Dobrá vychytávka je podle něj mapa na šátku, což využívali už piloti za druhé světové války.

Ibrahim přiznává, že pořídit si všechny tyto věci naráz může být poměrně drahé. Profesionální zavazadlo podle něj vyjde až na 39 tisíc, ale každý by si to měl postavit podle svých finančních prostředků. Spousta těchto věcí navíc lze využívat v běžném životě, na výletech… a vlastně je to žádoucí, protože tak se s nimi lidé naučí. „Největší chybu dělají lidé, když si něco koupí a neumí to použít,“ podotýká Ibrahim.